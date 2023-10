Nei Etude suggeréiert déi gréissten Asteroid Impakt Struktur läit ënner Süd New South Wales

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem entdeckt wat déi gréissten Asteroidenschlagstruktur op der Äerd ass, begruewen ënner dem Murray Basin am Süde New South Wales, Australien. Och wann et nach net bestätegt gëtt, gëtt dëse verdächtegen Aschlagkrater op ongeféier 520 km Duerchmiesser geschat, wat e bal dräimol méi grouss mécht wéi d'Vredefort Aschlagstruktur a Südafrika, déi momentan als déi gréissten ugesi gëtt.

D'Fuerscher vun der University of New South Wales gleewen datt d'Deniliquin-Struktur, wéi se genannt gouf, viru ronn 420 Millioune Joer duerch e massiven Asteroidenschlag geformt ka ginn. Wann hir Hypothes stëmmt, da géif se d'Rekordbicher iwwerschreiwe, souguer de bekannte Chicxulub Krater a Mexiko iwwerschreiden, bekannt fir d'Herrschaft vun den Dinosaurier op en Enn ze bréngen, deen ongeféier 150 km an der Breet spant.

Asteroid Impakt Strukturen kënnen Erausfuerderung sinn ze identifizéieren, well se dacks ënner Schichten vu Sediment verstoppt bleiwen oder wéinst Erosioun verstoppt sinn. Wéi och ëmmer, Wëssenschaftler hunn viru kuerzem nei Methoden entdeckt fir dës Strukturen z'entdecken andeems se magnetesch Mustere analyséieren. D'Deniliquin Struktur gouf op Basis vun dëse Mustere gespaut, déi staark Beweiser vu senger Existenz ubidden.

Ausserdeem ass bekannt datt Asteroiden Auswierkunge mat bedeitende Massausstierwen uechter d'Geschicht zesummefalen, sou wéi deen deen d'Dinosaurier geläscht huet. Dës lescht Entdeckung hindeit datt d'Äerd an aner Planéiten an eisem Sonnesystem bis virun ongeféier 3.2 Milliarde Joer un enger méi grousser Unzuel un Auswierkunge ënnerworf goufen. Momentan ginn et 38 bestätegt an 43 potenziell Impaktstrukturen op der Äerd, rangéiert vu klenge Krateren bis grouss begruewe Strukturen.

Wéi d'Fuerscher hir Enquête weiderféieren, bleift ofzewaarden, ob d'Deniliquin-Struktur offiziell als déi gréissten Asteroid-Schlagstruktur op der Äerd unerkannt gëtt. D'Ausgruewung an d'Studie vun dësem kolossale Krater kéint wäertvoll Abléck an d'Geschicht vun eisem Planéit an d'Roll vun kosmeschen Auswierkunge bei der Gestaltung vu senger geologescher a biologescher Evolutioun ginn.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass d'Deniliquin Struktur?

D'Deniliquin Struktur ass e verdächtegt Asteroidenschlagkrater ënner dem Murray Basin am Süde New South Wales, Australien. Wann et bestätegt gëtt, géif et déi gréisste bekannten Asteroidenschlagstruktur op der Äerd ginn.

2. Wéi grouss ass d'Deniliquin-Struktur am Verglach mat aneren Impaktkrateren?

D'Deniliquin Struktur gëtt geschat op ongeféier 520 km Duerchmiesser, sou datt se bal dräimol méi grouss ass wéi déi aktuell gréisst bekannt Impaktstruktur, d'Vredefort Impaktstruktur a Südafrika.

3. Wéi al ass d'Deniliquin Struktur?

Wëssenschaftler gleewen datt d'Deniliquin Struktur viru ronn 420 Millioune Joer duerch en Asteroidenschlag geformt gouf.

4. Wéi ginn Asteroid Impakt Strukturen entdeckt?

Asteroid Impakt Strukturen kënnen Erausfuerderung sinn ze identifizéieren awer kënnen duerch verschidde Methoden entdeckt ginn, dorënner d'Analyse vun magnetesche Mustere op der Äerduewerfläch.

5. Wat ass d'Bedeitung vun Asteroiden Impakt Strukturen?

Asteroid Impakt Strukturen bidden wäertvoll Abléck an d'geologesch a biologesch Geschicht vun eisem Planéit. Si sinn dacks mat Massenausstierwen Eventer verbonnen an hunn eng bedeitend Roll gespillt an der Evolutioun vun der Äerd geformt.