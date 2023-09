Kohärent a kontrolléierbar Spin-Optesch Laser Entwéckelt vun Technion Fuerscher

Fuerscher aus dem Technion hunn eng banebriechend Erreeche am Beräich vun der atomescher Skala Spin-Optik gemaach andeems en spin-opteschen Laser aus enger eenzeger Atomschicht erstallt huet. Dës Innovatioun erfuerdert net d'Benotzung vu magnetesche Felder oder kryogenen Temperaturen, dréckt d'Grenze vun deem wat an dësem Beräich méiglech war.

Den Duerchbroch baséiert op kohärent spin-ofhängeg Interaktiounen tëscht enger eenzeger atomarer Schicht an engem lateral agespaart photonescht Spingitter. Dëst Gitter ënnerstëtzt High-Q Spin-Dall-Staaten duerch de photonesche Rashba-Typ Spin-Spaltung vun engem gebonnenen Zoustand am Kontinuum. D'Resultater vun dëser Fuerschung goufen an der prestigiéiser Zäitschrëft Nature Materials publizéiert an an der Journal Research Briefing gewisen.

Dës Erreeche huet bedeitend Implikatioune fir klassesch a quantum spin-ofhängeg Phänomener. Et mécht nei Méiglechkeeten op fir fundamental Fuerschung an d'Entwécklung vun optoelektroneschen Apparater déi souwuel Elektronen wéi och Photon Spins benotzen.

D'Etude gouf vu Fuerscher aus dem Technion an Zesummenaarbecht mat der Tel Aviv University gemaach. D'Fuerschungsgrupp, déi an dëser Etude involvéiert ass, ass mam Helen Diller Quantum Center an dem Russel Berrie Nanotechnology Institute assoziéiert.

D'Fuerscher konnten High-Q Spin-Split-Staaten erreechen andeems se photonesch Spingittere mat verschiddene Symmetrieeigenschaften konstruéieren. Dës Gitter besteet aus engem Inversion-Asymmetrie Kär an Inversion-Symmetrie Bekleedung integréiert mat engem WS2 Monolayer. D'Monolayer déngt als Gewënnmaterial a besëtzt eenzegaarteg Dall Pseudospins, déi aktiv Kontroll vu spin-opteschen Liichtquellen erlaben ouni de Besoin fir Magnéitfelder.

Am monolayer-integréiert spin-Dall microcavities, spin-optesch excitonic lasing bei Raumtemperatur duerch staark opteschen Feedback erreecht. De Minimum-Verloscht Staat vun de System kann vun der Pompel Polarisatioun reglementéiert ginn, suergt Kontroll iwwert d'lasing Intensitéit a raimlech Kohärenz.

Dës Fuerschung mécht nei Weeër fir d'Entwécklung vun Uewerflächemittéierend spin-optesch Liichtquellen op. Et hëlt och e Schrëtt fir d'Entanglement tëscht Dallexzitonen fir Quanteninformatioun z'erreechen.

D'Entwécklung vun dësem kohärent a kontrolléierbaren spin-optesche Laser weist d'Potenzial vun der Spin-Optik a seng Uwendungen a verschiddene Beräicher.

