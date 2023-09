Mat Atomuhren fir däischter Matière z'entdecken

Wëssenschaftler vun der University of Sussex an dem National Physical Laboratory a Groussbritannien hunn e neie Wee proposéiert fir gewësse Low-Mass Partikelen z'entdecken, déi Deel vun der elusiver donkeler Matière kéinte sinn. Däischter Matière, obwuel net direkt observéiert, ass bekannt fir Effekter op den Universum ze hunn, déi net duerch eis aktuell Physikmodeller erkläert kënne ginn.

D'Fuerscher suggeréieren datt atomar Aueren, déi bekannt sinn fir hir onendlech Genauegkeet an der Zäitzeechnung, benotzt kënne fir dës Partikel z'entdecken. Atomuhren moossen déi kleng Schwéngunge vun Atomer wéi se tëscht Energiezoustand iwwerginn. All Ënnerbriechung verursaacht duerch eng ultra-liicht donkel Matière Partikel interagéiert mat reguläre Matière Partikel kéint potenziell vun dësen Aueren erkannt ginn.

D'Etude huet fir d'éischt theoretesch Modeller virgeschloen fir Variatiounen an der Atom-Auerzäit ze moossen. Fir hir Approche ze validéieren, hunn d'Fuerscher dunn d'Liesunge vun existente Atomuhren gemaach. Deen nächste Schrëtt wier en Experiment opzestellen, wou zwou Atomauere kënne verglach ginn, mat enger méi ufälleg fir Variatiounen an de fundamentale Konstanten.

An dëser spezieller Etude goufen zwee fundamental Konstanten ënnersicht: d'Feinstrukturkonstant an d'Elektron-zu-Proton-Massverhältnis. Béid vun dëse Konstante kéinte gestéiert ginn duerch Interaktioune mat bestëmmten ultralighten Partikelen, sou wéi déi hypothetesch Axioun, déi theoretiséiert gi fir d'Effekter vun der donkeler Matière verantwortlech ze sinn. Andeems Dir d'Gréisst vun dëse Stéierungen moosst, kéint d'Präsenz vun de Partikel potenziell uginn ginn.

Atomuhren hunn wäitreechend Uwendungen iwwer Zäitzeechnung. Si goufe benotzt fir Gravitatiounsroutverschiebung ze studéieren, d'Quantephysik z'entdecken, a Weeër z'ënnersichen fir Quanteninformatioun ze vermëttelen an ze späicheren. Elo, mat der Méiglechkeet atomar Aueren als donkel Matière Detektoren ze benotzen, kënnen dës Instrumenter en neit Räich vu Fuerschung opmaachen.

D'Fuerscher ënnersträichen datt hir Erkenntnisser net op existéierend Theorien vertrauen, an d'Modeller, déi se entwéckelt hunn, hunn d'Flexibilitéit fir op aner onerklärte Phänomener applizéiert ze ginn. D'Studie, déi am New Journal of Physics publizéiert gouf, bitt eng verspriechend Avenue fir déi enigmatesch donkel Matière ze beobachten an ze verstoen.

Definitiounen:

- Atomuhren: Instrumenter déi d'Zäit moossen andeems d'Schwéngunge vun Atomer moossen wéi se tëscht Energiezoustand bewegen, bekannt fir hir aussergewéinlech Genauegkeet.

- Däischter Matière: Eng mysteriéis Form vu Matière, déi d'Liicht net emittéiert, absorbéiert oder reflektéiert, an där hir Existenz vu senge Gravitatiounseffekter op sichtbar Matière ofgeleet gëtt.

- Fundamental Konstanten: Wäerter déi d'Gesetzer vum Universum beschreiwen, sou wéi d'Feinstrukturkonstant an d'Elektron-zu-Proton Mass Verhältnis.

- Axion: En hypothetescht Partikel deen e potenzielle Kandidat fir donkel Matière ass.

Quellen:

- Universitéit vu Sussex

- National Physical Laboratory

- New Journal of Physics