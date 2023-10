D'Drohung vum Mieresspigel eropgoen: Grönland Schmelzen Äiskapp

Ënnert der Uewerfläch vun eise pittoreske britesche Plage läit eng imminent Gefor, déi d'Opmierksamkeet vu Wëssenschaftler ronderëm d'Welt gefaangen huet. Déi beschleunegt Erhéijung vum Mieresspigel, gekoppelt mam Impakt vun ëmmer méi staarke Wanterstuerm, stellt eng grave Gefor fir eis Küstelandschaften duer. Wéi d'Klima vun der Äerd weider waarm gëtt, ass ee vun de primären Täter hannert dësem beonrouegende Phänomen d'Grönland Äiskapp.

Stretching iwwer eng beandrockend 3 Kilometer (knapp 2 Meilen) an Dicke, hält d'Grönland Äiskapp a senger gefruerter Tiefe d'Potenzial fir de globale Mieresspigel ëm iwwerraschend 7 Meter (23 Féiss) z'erhéijen, sollt et komplett schmëlzen. D'Urgence fir de Punkt vum No Return ze begräifen, bei deem d'Schmelz vu Grönland irreversibel gëtt, ass eréischt an de leschte Jore gewuess.

Eng gedanke-provokéierend Etude, déi an der geschätzter Zäitschrëft Nature publizéiert gouf, huet dëse pivotale Moment beliicht. Et weist datt d'Schwell fir irreversibel Schmelzen an engem Temperaturberäich vun 1.7 bis 2.3 Grad Celsius (3.1 bis 4.1 Grad Fahrenheit) iwwer de pre-industriellen Niveau läit. Wat beonrouegend ass, ass datt mir schonn zënter e puer Méint dëst Joer déi ënnescht Limit vun dësem Beräich iwwerschratt hunn. Mat aktuellen Prognosen, déi eng potenziell global Temperaturerhéijung vu bis zu 3 Grad Celsius (5.4 Grad Fahrenheit) bis Enn vun dësem Joerhonnert uginn, fanne mir eis extrem no bei dësem Tipppunkt.

Wärend de Schmelzprozess sech lues a lues géif entfalen, Gemeinschaften e bëssen Zäit upassen fir sech an d'Land ze verlageren, gëtt et e Glimmer vun Hoffnung an der Fuerschung beschriwwen. Wa mir fäeg sinn d'Temperaturerhéijung ze bekämpfen an zréck op d'1.5 Grad Celsius (2.7 Grad Fahrenheit) Mark ze bréngen, géif de Schmelzprozess schlussendlech ophalen. Wéi och ëmmer, d'Wëssenschaftler virsiichteg datt och dëst Zil z'erreechen wäert eis net vun de Konsequenzen retten, déi mir scho konfrontéieren. Mat der Zäit wou mir eng 1.5-Grad-Celsius-Temperatur-Ofsenkung erreechen, wäerten eis Küstelinne scho mat Mieresspigel 2 bis 3 Meter (6.5 bis 9.8 Féiss) méi héich kämpfen wéi se haut sinn.

Den dréngende Bedierfnes fir Handlung war nach ni méi kloer. Wéi déi global Efforte fir de Klimawandel ze bekämpfen verstäerken, ass et entscheedend d'Gravitéit vun der Situatioun unzeerkennen an ze schaffen fir hiren Impakt ze reduzéieren. Versoen dat ze maachen, géif eis Küstlandschaften fir ëmmer änneren, geschätzte Uferen a Fielsen ënner den onermiddleche Wellen vun engem steigenden Mier ënnergoen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass de primäre Bäitrag zu der Erhéijung vum Mieresspigel?

A: D'Grönland Äiskapp, mat senger immenser Gréisst a Potenzial fir de Mieresspigel ëm 7 Meter (23 Féiss) z'erhéijen wa se komplett geschmolt gëtt, ass ee vun de wichtegste Bäiträg zu der aktueller Erhéijung vum Mieresspigel.

Q: Wat ass d'Temperatur Schwell fir irreversibel Schmelze vun der Grönland Äiskapp?

A: Laut enger Etude publizéiert an der Natur, ass d'irreversibel Schmelz vun der Grönland Äiskapp virgesinn an engem Temperaturberäich vun 1.7 bis 2.3 Grad Celsius (3.1 bis 4.1 Grad Fahrenheit) iwwer pre-industriellen Niveauen.

Q: Wéi no si mir un den Tipppunkt vum irreversiblen Schmelz z'erreechen?

A: Mir hu schonn zënter e puer Méint dëst Joer déi ënnescht Grenz vum Temperaturschwellberäich iwwerschratt. Mat globale Temperaturprognosen, déi e Steigerung vu bis zu 3 Grad Celsius (5.4 Grad Fahrenheit) bis Enn vun dësem Joerhonnert suggeréieren, fanne mir eis geféierlech no beim Tipppunkt.

Q: Kënne mir de Schmelzprozess stoppen andeems d'Temperaturen op 1.5 Grad Celsius (2.7 Grad Fahrenheit) reduzéieren?

A: Och wann dëst Zil z'erreechen géif schlussendlech d'Schmelzen ophalen, et géif d'Konsequenzen, déi mir scho erliewen, net réckelen. Wann d'Temperaturen op 1.5 Grad Celsius erofgoen, wier de Mieresspigel am Verglach zum aktuellen Niveau schonn ëm 2 bis 3 Meter eropgaang.