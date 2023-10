Astroscale kritt $ 80 Millioune fir Space Junk ze bekämpfen

Astroscale, eng Weltraumfirma baséiert a Japan, gouf bis zu 80 Millioune vum Ministère fir Erzéiung, Kultur, Sport, Wëssenschaft an Technologie (MEXT) ausgezeechent fir hir Efforten weiderzemaachen fir d'Thema vum Weltraumschutt unzegoen. D'Finanzéierung wäert d'Entwécklung vun enger On-Orbit Inspektioun Demonstratiounsmissioun ënnerstëtzen, déi zielt fir e groussen, ofgebaute Satellit am Weltall ze bilden an ze diagnostizéieren. De Projet, ausgewielt duerch MEXT's Small and Business Innovation Research Programme, ass geplangt bis Mäerz 2028 ze lafen.

Astroscale, mat Filialen a Groussbritannien, USA, Frankräich, an Israel, ass gewidmet fir Léisunge fir de wuessende Problem vum Weltraumschreck ze fannen. D'Firma huet scho Versuche vu senger Technologie an der Ëmlafbunn gemaach. Am Joer 2021 huet et d'ELSA-d Demonstratiounsmissioun gestart, déi mat engem Magnéitsystem erfollegräich e Stéck simuléiert Bunnschutt ageholl huet. Méi Studien si geplangt, an Astroscale zielt 2025 fir den éischten In-Orbit Test vu sengem ELSA-M Servicer Raumschëff. Dëst Raumschëff ass entwéckelt fir d'Enn-of-Life-Satellitten z'erhalen an ze entsuergen, entweder mat engem magnetesche System oder e Roboterarm.

Nieft der ELSA-M Missioun schafft Astroscale och un engem Projet mam Numm ADRAS-J, deen als Zil huet, aktiv Dreck aus dem Weltraum ze läschen. Dës Missioun implizéiert Rendez-vous mat engem japanesche ieweschte Stuf Rakéitekierper an der Ëmlafbunn, Ausféierung vun Noperschaftsoperatiounen a beurteelt säin Zoustand. De kierzlech finanzéierte MEXT-Projet wäert d'Technologie weiderfuerderen, déi fir dës komplex Bunnsaufgaben erfuerderlech ass, a konzentréiert sech och op Inspektiouns- a Charakteriséierungsfäegkeeten fir aktiv Raumschëff a grouss Schuttobjeten.

Dem Astroscale seng Aarbecht ass kritesch fir d'Risiken ze reduzéieren, déi duerch Raumschutt ausgesat sinn, déi operationell Satellitte beschiedegen an eng Bedrohung fir zukünfteg Weltraummissioune stellen. Mat der Ënnerstëtzung vun der japanescher Regierung ass Astroscale positionéiert fir bedeitend Fortschrëtter a senger Missioun ze maachen fir de Weltraum ze botzen.

