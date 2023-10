Hubert Reeves: Astrophysiker a Wëssenschaftskommunikator

Den Hubert Reeves, de kanadesch-franséische Astrophysiker, dee viru kuerzem am Alter vun 91 gestuerwen ass, war net nëmmen e gefeierte Wëssenschaftler, awer och e prominente Wëssenschaftskommunikator. Gebuer zu Montreal am Joer 1932, huet de Reeves an engem jonken Alter eng Passioun fir Astronomie entwéckelt, d'Naturwelt exploréiert an d'Stären als Amateurastronom studéiert. Seng Faszinatioun mam Kosmos huet him gefouert fir eng Karriär an der Astrophysik ze maachen, schlussendlech en Doktorat vun der Cornell University ze verdéngen an e Beroder fir de Weltraumprogramm vun der NASA ze ginn.

De Reeves war bekannt fir seng Fäegkeet fir komplex wëssenschaftlech Konzepter fir d'Allgemengheet z'erklären, an hie wollt seng Léift fir d'Wëssenschaft an d'Universum mat engem méi breede Publikum deelen. 1981 huet hien e Buch mam Titel "Patience dans l'Azur" publizéiert, dat e Bestseller a Frankräich gouf an a 25 Sproochen iwwersat gouf. D'Buch krut Luef fir seng Fäegkeet fir d'Astrophysik an eng epesch Saga ze maachen, an et huet dem Reeves säi Ruff als qualifizéierten Wëssenschaftskommunikator verstäerkt.

Während senger Carrière huet de Reeves iwwer 40 Bicher geschriwwen, dorënner e puer Titele fir Kanner. Hie gouf e vertraut Gesiicht op der franséischer Fernseh, erschéngt op populäre literareschen Talkshows a faszinéiert Publikum mat senge wilde wäisse Hoer, fonkelnegen Aen, a flëssege Québec Akzent. Seng charismatesch an engagéierend Verhalen huet hien zu engem gesichte Spriecher an der franséischsproocheger Welt gemaach, wou hien als franséische Äquivalent vum Carl Sagan bekannt gouf.

De Reeves war net nëmmen e Wëssenschaftskommunikator, awer och e féierende Ëmweltschützer. Hien huet sech passionéiert fir de Schutz vun der Natur agesat an huet virun de Gefore vun der Selbstzerstéierung gewarnt, déi d'Mënschheet ugeet. Hien huet gegleeft datt d'Mënschen net déi gewielte Spezies sinn an datt mir Verantwortung fir eis Handlungen iwwerhuelen fir eist Iwwerliewe ze garantéieren.

Dem Hubert Reeves seng Bäiträg zum Gebitt vun der Astrophysik a Wëssenschaftskommunikatioun hunn en dauerhaften Impakt hannerlooss. Seng Fäegkeet fir de Gruef tëscht wëssenschaftleche Wëssen an der Allgemengheet ze iwwerbrécken huet eng Onmass Individuen inspiréiert fir d'Geheimnisser vum Universum ze iwwerdenken an d'Naturwelt ze schätzen an ze schützen.

Quellen:

- "Hubert Reeves: Astrophysiker deen e féierende ëffentlechen Intellektuell a Frankräich gouf", The Globe and Mail.

- "Hubert Reeves, Astrophysiker an Ëmweltschützer, deen seng Léift fir d'Wëssenschaft verbreet huet - Doudesfäll", The Telegraph.