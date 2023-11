Nei Abléck an de Ringniwwel aus dem Webb seng Biller

Déi beandrockend nei Biller vum Ringniwwel, déi vum James Webb Weltraumteleskop (JWST) ageholl goufen, hunn den Astronomen onendlech Abléck an dësen ikonesche planetareschen Niwwel geliwwert. De Ringniwwel, deen ongeféier 2,200 Liichtjoer vun der Äerd ewech am Stärebild Lyra läit, huet laang d'mënschlech Fantasi mat senger markanten donutähnlecher Struktur a liewege Faarwen begeeschtert.

An engem Fuerschungspabeier, deen am arXiV publizéiert gouf, huet d'international Team vun Astronomen, dorënner Fuerscher vum Royal Observatoire vun der Belsch, d'Features analyséiert, déi vum Webb seng Biller opgedeckt goufen. Déi interessantst Entdeckung vun dëse Biller ass de Virschlag vun engem Stärebegleeder, deen dozou bäidroe kann, de Ringniwwel a seng elliptesch Form ze gestalten. D'Präsenz vun dësem Begleederstär, deen op enger Distanz vergläichbar mat der tëscht Äerd a Pluto ëmkreest, gouf aus zéng konzentresche Bogen ofgeleet, déi an de baussegen Regioune vum Niwwelring observéiert goufen.

Ausserdeem weisen d'Biller komplizéiert Detailer vun der Filamentstruktur vum banneschten Rank, opzeweisen ongeféier 20,000 Klumpen vun dichten Waasserstoffgas Kugelen, all ongeféier sou massiv wéi d'Äerd. Iwwerraschend ass d'Präsenz vu polyzyklesche aromatesche Kuelewaasserstoff (PAH) Molekülle, bekannt als ee vun de Bausteng vum Liewen, och am Niwwel festgestallt ginn.

Zousätzlech weisen d'Biller komesch Spikes ausserhalb vum Rank, déi vum zentrale Stär ewech weisen. Dës Spikes, prominent am Infrarout, ginn ugeholl datt se aus der Bildung vu Molekülen an de Schatten vun den dichtsten Deeler vum Ring kommen, wou se vun intensiver Stralung geschützt sinn.

D'Webb Biller bidden e Räichtum vun neie wëssenschaftlechen Abléck an d'Prozesser vun der stellarer Evolutioun an der Bildung vu planetareschen Niwwelen. Andeems Dir de Ringniwwel an eemolegen Detail studéiert, kënnen Astronomen e méi déif Verständnis vun de komplexe Mechanismen kréien, déi eist Universum formen.

FAQ

Wat ass de Ringniwwel?

De Ringniwwel ass e bekannte planetareschen Niwwel am Stärebild Lyra, ongeféier 2,200 Liichtjoer vun der Äerd ewech. Et ass de faarwege Rescht vun engem stierwende Stär, dee vill vu senger Mass um Enn vu sengem Liewen erausgehäit huet.

Wat huet den James Webb Weltraumteleskop iwwer de Ringniwwel opgedeckt?

Den James Webb Weltraumteleskop huet atemberaubend Biller vum Ringniwwel opgeholl, a komplizéiert Detailer vu senger Struktur opgedeckt. D'Biller suggeréieren d'Präsenz vun engem Begleederstär, deen dozou bäidréit den Niwwel a seng elliptesch Form ze gestalten. Si weisen och dichte Waasserstoffgaskugelen, polyzyklesch aromatesch Kuelewaasserstoffmoleküle, a komesch Spikes ausserhalb vum Rank.

Wéi eng Abléck bidden dës Entdeckungen?

Dës Entdeckunge bidden nei wëssenschaftlech Abléck an d'stellare Evolutioun an d'Prozesser, déi an der Bildung vu planetareschen Niwwelen involvéiert sinn. D'Studie vum Ringniwwel an esou Detail erlaabt d'Astronomen déi komplex Mechanismen besser ze verstoen, déi Himmelsobjekter an eisem Universum formen.