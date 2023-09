Star ëmmer erëm gerappt a verbraucht vu Black Hole Confounds Astronomen

Astronomen vun der Universitéit vu Leicester hunn eng interessant Entdeckung gemaach - e Stär ähnlech wéi eis Sonn, gëtt ëmmer erëm zerstéiert a verbraucht vun engem schwaarze Lach, deen 500 Millioune Liichtjoer ewech läit. Dëst dramatesch Event resultéiert zu reegelméissegen Ausbroch vu Liicht, déi ongeféier all 25 Deeg optrieden. Normalerweis passéiere schwaarz Lach Ausbréch, bekannt als Gezäite-Stéierungsevenementer, wann e schwaarzt Lach e Stär verléiert. Wéi och ëmmer, an dësem Fall suggeréieren d'Emissiounen datt d'Stären nëmmen deelweis zerstéiert ginn, an de Prozess widderhëlt sech ëmmer erëm.

D'Observatiounen hunn zwou Aarte vun Ausbréch opgedeckt: déi, déi all puer Stonnen optrieden an déi, déi ongeféier eemol am Joer geschéien. D'Regularitéit vun den Emissiounen an dësem bestëmmte Fall ass tëscht deenen zwee Extremer gefall, wat op en eenzegaartegt Phänomen bezeechent. Amplaz sech wéi erwaart ze zerfallen, géif de Stär, genannt Swift J0230, fir eng Period vu siwe bis zéng Deeg hell schéngen an dann op eemol ausschalten, dësen Zyklus all 25 Deeg widderhuelen.

D'Etude, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Astronomy, gëtt net nëmmen Abléck wéi schwaarz Lächer Ëmlafstäre stéieren, mee entdeckt och eng nei Klass vun deelweis gestéiert Stären. Dr Robert Eyles-Ferris, e kierzleche PhD Empfänger vun der University of Leicester, ënnersträicht d'Bedeitung vun dëser Entdeckung andeems se seet: "Swift J0230 ass eng spannend Ergänzung zu der Klass vun deelweis gestéiert Stären."

De Lead Autor vun der Etude, den Dr Phil Evans, betount datt dëst déi éischte Kéier ass datt d'Wëssenschaftler Zeien hunn datt e Stär wéi d'Sonn ëmmer erëm duerch e schwaarzt Lach mat nidderegem Mass geschreddert a verbraucht gëtt. Modeller vum Swift J0230 Ausbroch weisen drop hin, datt de Stär ähnlech wéi d'Sonn ass an en ellipteschen Wee ëm e schwaarzt Lach mat nidderegem Mass am Zentrum vu senger Galaxis ëmkreest. Ongeféier dräi Äerdmassen vu Material ginn ugeholl datt se aus der Atmosphär vum Swift J0230 gerappt ginn an erhëtzt ginn wéi se an dat schwaarzt Lach falen, an Temperaturen vu ronn 2,000,000°C erreechen. Dës intensiv Hëtzt verëffentlecht en Iwwerfloss un Röntgenstrahlen, déi am Ufank vum Neil Gehrels Swift Observatoire vun der NASA entdeckt goufen.

D'Fuerscher schätzen datt dat schwaarzt Lach, dat fir dës Phänomener verantwortlech ass, relativ kleng ass am Verglach zu supermassive schwaarze Lächer, mat enger Mass tëscht 10,000 an 100,000 Mol déi vun der Sonn. D'Entdeckung vum Swift J0230 gouf méiglech gemaach duerch d'Benotzung vun engem neien Tool, deen vum Leicester Team entwéckelt gouf, e transient Detektor genannt. Den Dr Kim Page, deen un der Etude zesummegeschafft huet, erwaart datt et vill méi Himmelskierper wéi Swift J0230 waarden fir opgedeckt ze ginn, dank hirem neien transient-Juegd-Tool.

Dës banebriechend Fuerschung werft Liicht op déi mysteriéis an beandrockend Aktivitéiten déi an der Noperschaft vu schwaarze Lächer optrieden. D'Entdeckung vum Swift J0230 bréngt eis ee Schrëtt méi no fir dës enigmatesch kosmesch Phänomener ze verstoen.

Quellen:

- Natur Astronomie

- Universitéit vu Leicester