Mächteg Radio Burst entdeckt aus Distant Galaxy

Astronomen hunn eng banebrytend Entdeckung gemaach andeems se e schnelle Radioausbroch (FRB) vun enger wäiter Galaxis entdeckt hunn, déi aacht Milliarde Liichtjoer gereest huet fir d'Äerd z'erreechen. Dëse spezielle FRB ass méi mächteg an staamt vu vill méi wäit ewech wéi all virdrun opgeholl, geschitt ass wann d'Universum manner wéi d'Halschent vun hirem aktuellen Alter war. D'Ursaach vun FRBs bleift e Geheimnis, mat Theorien rangéiert vun friem Liewen bis Magnetare, déi héich magnetesch doude Stäre sinn.

De Radioausbroch gouf vum Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) Radioteleskop a Western Australia entdeckt. Et huet esou vill Energie an ënner enger Millisekonne fräigelooss wéi d'Sonn iwwer 30 Joer emittéiert. Wärend Honnerte vun Dausende vu FRBs all Dag um Himmel optriede kënnen, sinn nëmmen ongeféier dausend festgestallt ginn, mat den Urspronk vu just 50 identifizéiert. Fir d'Quell vum leschte Burst ze verfolgen, hunn d'Astronomen de Very Large Telescope am Chile benotzt a fonnt datt et aus enger Galaxis kënnt, déi vläicht mat anere Galaxien fusionéiert huet, wat potenziell de Magnetar erstallt huet.

Nieft dem Geheimnis vu FRBs z'entdecken, hoffen d'Wëssenschaftler se als Tool ze benotzen fir d'Geheimnisser vum Universum ze entdecken. FRBs gi mat der Ënnerschrëft vum Gas gedréckt, deen se duerchreesen, wat d'Wëssenschaftler e Wee gëtt fir d'Quantitéit vun der Matière am kosmesche Web ze moossen an d'Gesamtgewiicht vum Universum ze bestëmmen. Wéi och ëmmer, fir eng méi genee Miessung ze kréien, mussen Honnerte méi FRBs mat fortgeschrattene Radioteleskope observéiert ginn, déi erwaart ginn an der nächster Zukunft operationell ze ginn.

Dës banebriechend Entdeckung bréngt eis méi no un d'Origine vu FRBs an dem kosmesche Web ze verstoen. Mat weider Fuerschung a Fortschrëtter an der Technologie gleewen d'Wëssenschaftler datt se méi Geheimnisse vum Universum opmaachen.

