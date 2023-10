D'Erhéijung vun de Schued vu Low Earth Orbit Satelliten op wëssenschaftlech Fuerschung

Low Earth Orbit (LEO) Satellittekonstellatiounen, wéi dem Elon Musk säi Starlink an dem Amazon seng kierzlech ugeschloss Course, verursaache bedeitend Schued fir wëssenschaftlech Fuerschung. Dës Satellitte, eemol gelueft fir hire Potenzial fir weltwäit Breetbanddeckung ze bidden, resultéieren elo zu enger Liichtverschmotzung, déi d'Studie vum Nuetshimmel staark behënnert. Trotz Efforten fir d'Helligkeit vun dëse Satellitten ze dampen, hunn d'Wëssenschaftler erausfonnt datt se nach ëmmer méi wéi zweemol d'recommandéiert Hellegkeetsgrenzen iwwerschreiden.

Eng rezent Etude, déi an der Zäitschrëft Nature publizéiert gouf, huet beliicht wéi e Prototyp vum AST SpaceMobile säi BlueBird-Schwarm zu engem vun den hellsten Objeten um Himmel ginn ass. Eng aner Etude huet weider bewisen datt souguer däischter Satellitte nach ëmmer däitlech méi hell sinn wéi dat wat Astronomen akzeptabel betruechten fir d'Interferenz mat der Weltraumwëssenschaft ze minimiséieren.

Astronomen, déi op enger Konferenz deelgeholl, organiséiert vun der International Astronomical Union's Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference, ausgedréckt Bedenken iwwer d'Verschlechterung vun den Effekter vun dëse Satellitten op Nuetshimmelfuerschung. Trotz Versuche fir hir Satellitten däischter ze maachen, bleift d'Hellegkeet e persistent Thema. Bestehend Tracking Systemer fir LEO Satellitte si deier a feelen Skalierbarkeet.

Reguléierer ware lues fir dës Bedenken unzegoen, haaptsächlech op fräiwëlleg Richtlinnen vertrauen, déi net sënnvoll Restriktiounen ubidden. Zousätzlech ginn et Froen iwwer ob de Schued fir wëssenschaftlech Fuerschung gerechtfäerdegt ass duerch d'Virdeeler vum verbesserte Breetbandzougang an Ferngebidder. LEO Satellitesystemer, wärend Konnektivitéit an isoléierte Regiounen erméiglechen, hunn bemierkenswäert Kapazitéitsbeschränkungen, am Géigesaz zu Glasfaser oder 5G Wireless Netzwierker.

Starlink, zum Beispill, servéiert de Moment 1.5 Millioune Benotzer weltwäit, während Millioune an den USA nach ëmmer Zougang zu bezuelbare Breetband feelen. Déi héich Käschte vum Satelliteninternet limitéieren seng Fäegkeet fir méi breet Konnektivitéitsprobleemer unzegoen. Ausserdeem gëtt et Pläng fir zéngdausende méi Satellitten an de Weltraum ze lancéieren, wat d'Liichtverschmotzung a seng Konsequenzen op d'wëssenschaftlech Fuerschung weider verschäerft.

Quellen:

- Natur Journal

- International Astronomesch Unioun