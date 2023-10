De Siena Galaxy Atlas: A Comprehensive Map of the Cosmos

By

De Siena Galaxy Atlas (SGA) ass eng ëmfaassend Kaart vum Kosmos, déi d'Distanz, d'Plaz a chemesche Profil vun 380,000 Galaxien iwwer d'Halschent vum Nuetshimmel enthält. Entwéckelt vun engem Team vun Astronomen mat der Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, kombinéiert d'SGA Daten aus dräi breeträiche Ëmfroen, déi tëscht 2014 an 2017 ofgeschloss goufen. Dausende vu grousse Galaxien.

Virun der Schafung vun der SGA hu fréier Galaxiskompilatioune ongenau Entréen enthalen, sou wéi falsch Positiounen a Gréisste vu Galaxien, souwéi Entréen déi keng Galaxien mee Stären oder Artefakte waren. De SGA eliminéiert dës Feeler fir e groussen Deel vum Himmel a verbessert d'Hellegkeetmiessunge fir Galaxien, eppes wat virdrun net zouverlässeg verfügbar war fir eng Probe vun dëser Gréisst.

De SGA ass eng wäertvoll Ressource fir Astronomen, déi d'Galaxisbildung an d'Struktur vum Universum studéieren. Et hëlleft eng ëmfaassend Bild vum Kosmos ze bidden an ënnerstëtzt weider Fuerschung. All-Sky Ëmfroe wéi d'SGA erméiglechen d'Wëssenschaftler breet Musteren iwwer eng Bevëlkerung vun Objeten z'identifizéieren, nei Entdeckungen a Kontext ze setzen, a Kandidate fir fokusséiert Observatiounen z'identifizéieren.

D'Date fir d'SGA kommen aus verschiddenen Teleskopen, dorënner d'Dark Energy Camera, d'Mosaic3 Kamera, an d'Peking-Arizona Sky Survey. Dës Ëmfroe hu Biller an opteschen an Infraroutwellelängten erfaasst, déi e Gebitt vun 20,000 Quadratgraden iwwerdecken, wat bal d'Halschent vum Nuetshimmel ass. De SGA ass och déi éischt Ëmfro fir Daten iwwer d'Liichtprofile vun de Galaxien ze liwweren.

De SGA, benannt nom Siena College zu New York, ass gratis online fir professionell Astronomen an de Public verfügbar. Zousätzlech zu senger wëssenschaftlecher Utilitéit enthält den Atlas vill Biller vu schéine Galaxien, wat et eng wäertvoll Ressource mécht fir jiddereen deen interesséiert ass fir eisen Eck vum Universum z'entdecken.

