Nei Method benotzt Double-Period RR Lyr Stars fir eng Mooss Distanzen vun Galaxien

Astronomen hunn eng nei Method entwéckelt fir d'Distanz vun de Galaxien präzis ze moossen andeems se duebel-Period RR Lyr Stäre benotzt. Dës Method eliminéiert de Besoin fir spektroskopesch Beobachtungen an huet d'Potenzial fir d'Probe vu Galaxien mat präzisen Distanzen ëm iwwer 20 Mol ze vergréisseren.

RR Lyr Stäre si pulséierend Verännerlechen déi 100 Mol méi hell si wéi eis Sonn a méi wéi duebel sou al sinn. Si kënnen als "Standard Käerz" déngen fir d'Galaxisdistanz ze moossen wéinst der Bezéiung tëscht hirer Pulsatiounsperiod an der Liichtkraaft. Dës Stäre goufe vill fir Distanzmiessunge benotzt, zesumme mat klassesche Cepheiden, fir Galaxien no bei eis.

An enger rezenter Etude, déi an der Zäitschrëft Nature Astronomy publizéiert gouf, hunn Astronomen vun den National Astronomical Observatories vun der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften proposéiert d'Benotzung vun Duebelperiod RR Lyr Stäre fir Galaxisdistanzen ze moossen mat engem optimiséierten Distanzfehler vun 1-2%.

Duebelperiod RR Lyr Stäre sinn eenzegaarteg well se Pulsatioun mat méi wéi enger Period weisen. Déi zwou Perioden si mat stellare Eegeschafte wéi Mass an elementar Heefegkeet assoziéiert. Duerch d'Studie vun dësen zwou Perioden kënnen d'Astronomen eng Period-Liichtkraaftverhältnis onofhängeg vun der elementarer Heefegkeet opbauen, sou datt Distanzmiessunge just op der Fotometrie baséieren.

Dës nei Method bitt e Wee fir Distanzmiessunge vun de Galaxien an der Géigend aus der Photometrie eleng ze kréien, ouni op spektroskopesch Observatioune vertrauen. Laut Dr Licai Deng, engem Senior Fuerscher bei NAOC a Co-Autor vun der Studie, huet dës Method d'Potenzial fir d'Probe vu Galaxien mat héichpräzis Distanzmessungen ëm e Faktor vun 20 oder méi ze erhéijen.

Duebelperiod RR Lyr-Stäre liwweren net nëmme genee Distanzmiessungen, mee och wäertvoll Informatioun iwwer elementar Heefegkeeten. An Zukunft, mat der Entstoe vu fortgeschrattene Teleskope wéi de China Space Station Telescope an de Vera C. Rubin Observatoire, sollen zéngdausende vun duebel-Period RR Lyr Stären an Emgéigend Galaxien entdeckt ginn. Duerch d'Benotzung vun der Distanzmessmethod baséiert op dëse Stären, hoffen d'Astronomen eng 3D intuitiv Kaart vun der Lokaler Grupp ze kreéieren an eng héichpräzis Hubble Konstant ze kréien.

Insgesamt bitt d'Benotzung vun Duebelperiod RR Lyr Stären als Distanzindikatoren eng villverspriechend Avenue fir eist Verständnis vum Kosmos an de grousse Galaxien dobannen ze verbesseren.

Quellen:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). D'Benotzung vun Duebelmodus RR Lyrae Stären als robust Distanz- a Metallizitéitsindikatoren. Natur Astronomie.

- Bildkreditt: NAOC