Astronomen fannen potenziell noosten Schwaarze Lächer op der Äerd am Hyades Cluster

Astronomen hu virgeschloen, datt déi nootste schwaarz Lächer op d'Äerd am Hyades-Cluster kéinte laueren, deen ongeféier 150 Liichtjoer vun der Sonn ewech läit. Dës Entdeckung hindeit datt dës schwaarz Lächer viru Millioune vu Joer aus dem Stärekoup verdriwwen sinn an elo eleng an der Galaxis wanderen. Am Verglach zum virdru bekannte nooste schwaarze Lach, wieren dës nei Kandidate ronn zéng mol méi no bei der Äerd.

Den Hyadeskoup ass en oppene Stärekoup, deen aus Honnerte vu Stären am Stärebild Stier besteet. Oppene Stärekéip si Gruppe vu Stäre, déi ugeholl gi gläichzäiteg aus der selwechter Wollek vu Gas a Stëbs entstanen ze sinn. Als Resultat hunn d'Stäre bannent dëse Stärekéip gemeinsam Charakteristiken a punkto chemesche Kompositiounen an Alter.

Fir d'potenziell Präsenz vu schwaarze Lächer am Hyades Cluster z'ënnersichen, huet eng Team vu Fuerscher gefouert vum Stefano Torniamenti vun der University of Padua Simulatioune vu Stärebewegung an Evolutioun am Stärekoup gemaach. Dës Simulatioune enthalen schwaarz Lächer, an d'Resultater goufen mat Observatioune vum Gaia Raumteleskop iwwer d'Vitesse a Positiounen vun de Stären am Stärekoup verglach.

D'Fuerscher koumen zur Conclusioun datt d'Simulatiounsmodeller déi am Beschten mat den Observatioune passen, zwee oder dräi schwaarz Lächer am Stärekoup enthalen. Ausserdeem, Simulatioune, déi fir schwaarz Lächer ausgeschloss goufen aus den Hyades net méi wéi viru 150 Millioune Joer ausgestreckt sinn och mat Gaia Daten ausgeriicht. Dëst hindeit datt wann déi schwaarz Lächer gewaltsam aus dem Stärekoup verdriwwen ginn, hir fréier Existenz nach ëmmer an der stellarer Bevëlkerung evident wier.

Och wann d'Schwaarz Lächer d'Hyaden schonn verlooss hunn, weisen d'Simulatiounen un, datt se déi nooste schwaarz Lächer op d'Äerd bleiwen. Virdrun Opzeechnunge fir déi nootste schwaarz Lächer op der Äerd, Gaia BH1 a Gaia BH2, goufen dëst Joer entdeckt a sinn 1,560 respektiv 3,800 Liichtjoer ewech. Am Verglach wieren déi potenziell schwaarz Lächer am Hyades Cluster vill méi no.

D'Fuerschung ënnersträicht den Impakt vum Gaia-Weltraumteleskop, deen d'Astronomen erlaabt huet fir d'éischt Kéier déi eenzel Positiounen a Bewegunge vu Stäre a Stärekéip wéi d'Hyades ze studéieren. Andeems een d'Positiounen an d'Beweegunge vu Milliarde Stäre präzis moosst, erméiglecht d'Gaia d'Detektioun vu gravitativen Aflëss vu verstoppte Objete wéi schwaarz Lächer.

D'Resultater vun dëser Etude beliichten d'Präsenz an d'Verdeelung vu schwaarze Lächer an der Galaxis an droen zu engem bessere Verständnis vun der Evolutioun vu Stärekéip bäi. D'Fuerschung gouf an de Monthly Notices vun der Royal Astronomical Society publizéiert.

