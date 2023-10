Nei Abléck an Schnell Radio Bursts an Äerdbiewen

Eng rezent Etude vun der University of Tokyo huet nei Abléck an de mysteriéise Phänomen geliwwert, bekannt als Fast Radio Bursts (FRBs), andeems se Parallelen mat Äerdbiewen zéien. FRBs sinn intensiv Burst vu Radioenergie déi nëmme Millisekonnen dauere kënnen an aus déiwe Weltraum kommen. Déi genee Ursaach an Hierkonft vu FRBs sinn onkloer bliwwen, awer dës Fuerschung hindeit datt "Starquakes" op Neutronestäre verantwortlech kënne sinn.

Neutronestäre sinn onheemlech dichte Stären, déi sech entstinn, wann iwwerrisege Stäre kollapsen, an e klengen, dichte Kär hannerloossen. Magnetare, eng Zort Neutronestär mat staarke magnetesche Felder, goufen observéiert déi FRBs emittéieren. D'Konzept vu Starquakes op magnetare Uewerflächen, ähnlech wéi Äerdbiewen op der Äerd, bitt eng plausibel Erklärung fir d'Optriede vu FRBs.

D'Fuerschungsteam vergläicht Daten vu FRBs, Äerdbiewen a Sonnefakelen. Si hunn ënnerschiddlech Ähnlechkeeten tëscht FRBs an Äerdbiewen fonnt, besonnesch wat d'Optriede vun Aftershock ugeet an d'Ofsenkung vun den Aftershockraten iwwer Zäit. Op der anerer Säit waren et bemierkenswäert Differenzen tëscht FRBs a Sonnefakelen. Dës Analyse widdersprécht fréier Studien an huet nei Liicht iwwer d'Natur vu FRBs werfen.

Dës Entdeckung huet d'Potenzial fir eist Verständnis vun Äerdbiewen, High-Density Matière an Nuklearphysik z'forméieren. Andeems Dir FRBs studéiert an hir Verbindung mat Starquakes, kënnen d'Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an d'Behuele vun der dichter Matière an d'Dynamik vun der Nuklearphysik kréien.

D'Fuerschung vun der University of Tokyo huet Daten aus dem Fënnefhonnert Meter Aperture Sphäresch Teleskop (FAST) a China an dem elo ofgebauten Arecibo Teleskop zu Puerto Rico benotzt. Dës grouss Single-Dish Teleskope hunn entscheedend Informatioun fir d'Etude geliwwert.

Fuert weider, weider Fuerschung iwwer d'Verbindung tëscht FRBs a Starquakes kéint nei Entdeckungen iwwer d'Geheimnisser vun eisem Universum opmaachen. Andeems Dir d'Geheimnisser vu schnelle Radioausbréch entdecken, kënnen d'Wëssenschaftler schlussendlech eist Verständnis vum Kosmos a sengen bannenzegen Aarbechten verdéiwen.

