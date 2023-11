Wëssenschaftler Entdeckt Antik an energesch Radiosignal, Entdeckt Mystère vum Universum

Eng banebriechend Entdeckung gouf vun Astronomen gemaach, an huet en aacht Milliarde Joer ale Radiosignal opgedeckt, deen onendlech Energieniveauen enthält. Dës bemierkenswäert Entdeckung werft Liicht op déi onheemlech Kraaft a Mystère vum Universum. Identifizéiert als FRB 20220610A, huet dëse "schnelle Radio Burst" fir eng blo Millisekonnen gedauert awer huet eng erstaunlech Quantitéit un Energie verëffentlecht, gläichwäerteg mat deem wat d'Sonn an 30 Joer emittéiert.

Déi richteg Natur vun dëse flotten Bursts war ëmmer perplex fir Wëssenschaftler wéinst hirer onheemlech kuerzer Dauer. Wéi och ëmmer, Experten suggeréieren datt se aus der Fusioun vu Galaxien entstinn, e kosmescht Evenement deen nei Stäre gebuer gëtt. Ausserdeem kënnen dës Ausbréch potenziell benotzt ginn fir d'Mass vun Elementer an der grousser Ausdehnung tëscht Galaxien ze moossen, déi bis elo onbekannt bliwwen sinn.

Co-Autor vun der Studie, Ryan Shannon, erkläert: "Wa mir d'Quantitéit vun der normaler Matière am Universum evaluéieren - all d'Atomer, déi alles ausmaachen, wat mir wëssen - fanne mir datt iwwer d'Halschent dovun feelt." Dës fehlend Matière gëtt ugeholl datt se am Raum tëscht Galaxien wunnt, ondetektéierbar mat konventionellen Observatiounstechniken wéinst senger héijer Temperatur an extremer Diffusioun.

Dat bedeitend Radiosignal gouf mam australesche SKA Pathfinder Radioteleskop entdeckt, gefollegt vun enger méi noer Untersuchung mat engem Teleskop a China. Dës Suivi-Observatioun huet bestätegt datt dëse schnelle Radioausbroch den eelsten a wäitste entdeckt gouf. Dës Erkenntnisser markéieren e bedeitende Meilesteen an eisem Verständnis vun der Origine an der Evolutioun vum Universum.

Wéi d'Wëssenschaft weider d'Rätsel vum Kosmos entdecken, sinn d'Astronome mat engem aneren onerklärbare Phänomen konfrontéiert - e mysteriéisen Objet deen all 21 Minutte Radiowellen an de leschte 45 Joer emittéiert. Trotz Joere vun der Studie sinn d'Wëssenschaftler nach ëmmer net fäeg d'Quell oder den Zweck vun dësem verwonnerlechen Widderhuelung definitiv z'erklären, déi onendlech Mystère ervirhiewen déi nach an eisem grousse Universum geléist ginn.

FAQ:

Q: Wat ass e schnelle Radio Burst?

A: Schnell Radio Bursts sinn transient Radiosignaler déi nëmmen e puer Millisekonnen daueren an eng enorm Quantitéit un Energie fräiginn. Hir Hierkonft ass nach ëmmer net ganz verstanen.

Q: Wat verursaacht séier Radio Bursts?

A: Déi genee Ursaach vu schnelle Radioausbroch ass onsécher, awer et gëtt ugeholl datt se mat kosmeschen Eventer wéi d'Fusioun vu Galaxien oder den Zesummebroch vun Neutronestäre verbonne sinn.

Q: Wat feelt Matière am Universum?

A: Vermësste Matière bezitt sech op déi onbekannt Mass am Universum, déi ugeholl gëtt tëscht Galaxien ze existéieren. Dës Matière gëtt ugeholl datt et schwéier z'entdecken ass wéinst senger extrem héijer Temperatur an der gerénger Dicht.

Q: Wéi gouf den eelste schnelle Radio Burst entdeckt?

A: Den eelste bekannte schnelle Radioausbroch, FRB 20220610A, gouf mam australesche SKA Pathfinder Radioteleskop entdeckt a mat engem Teleskop a China bestätegt.

