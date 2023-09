Astronomen Entdeckt Massive "Bubble of Galaxies" daten zréck op de Big Bang

Eng Equipe vun internationalen Astronomen huet eng banebriechend Entdeckung gemaach: e fossiliséierte Rescht vu just nom Big Bang bekannt als "Bubble of Galaxies". Dës onvirstellbar rieseg kosmesch Struktur moosst eng Milliard Liichtjoer duerch, wat se 10,000 Mol méi breet mécht wéi eis Mëllechstrooss Galaxis. D'Entdeckung gëtt e méi kloer Bild vun der Expansiounsquote vum Universum a kéint d'Kosmologie revolutionéieren.

D'Bubble, déi ongeféier 820 Millioune Liichtjoer vun eiser eegener Galaxis zentréiert ass, gëtt als bedeitend Fonnt ugesinn. Laut dem Cullan Howlett, e Member vun der Fuerschungsteam, ass d'Bubble e fossille aus der Zäit vum Big Bang wéi den Universum geformt gouf, an et verdéngt vill bekannte Strukturen, wéi de Sloan Great Wall a Bootes Supercluster.

D'Entdeckung bestätegt och e Phänomen fir d'éischt am Joer 1970 vum Jim Peebles, engem kanadesch-amerikanesche Kosmolog beschriwwen. Peebles theoretiséiert datt d'Schwéierkraaft a Stralung am primordialen Universum Schallwellen genannt Baryon akustesch Schwéngungen erstallt hunn, déi am Tour Bubbles erstallt hunn wéi se duerch de Plasma rippelen. De Prozess huet ongeféier 380,000 Joer nom Big Bang gestoppt wéi d'Universum ofgekillt ass an d'Form vun de Blasen gefruer huet. Mat der Zäit sinn dës Bubbles méi grouss ginn wéi d'Universum erweidert.

Déi kierzlech entdeckt Bubble ass déi éischt bekannt eenzeg Baryon akustesch Schwéngung. D'Astronomen hunn et Ho'oleilana benannt, dat heescht "geschéckt Gerüchter vum Erwächen" op Hawaiian, am Bezuch op de Schafungschant, aus deem säin Numm ofgeleet ass.

Dës bedeitend Entdeckung werft net nëmmen d'Liicht op de fréien Universum, awer suggeréiert och datt d'Universum méi wäit ausgebaut ass wéi ursprénglech virausgesot. D'Fuerscher gleewen datt d'Entdeckung vun dëser massiver Bubble vu Galaxien zu enger grousser Ännerung am Beräich vun der Kosmologie kéint féieren, wat eventuell eng Neibewäertung vum aktuelle Modell vum Universum erfuerdert.

