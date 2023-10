Astronomen Entdeckt de wäitste an energesche Fast Radio Burst (FRB) bis elo

Astronomen hunn viru kuerzem eng spannend Entdeckung gemaach andeems se de wäitsten an energesche Fast Radio Burst (FRB) jeemools observéiert hunn. Dëse Fernexplosioun vu kosmesche Radiowellen huet manner wéi eng Millisekonnen gedauert, mat senger Quell an enger Galaxis sou wäit ewech, datt et aacht Milliarde Joer gedauert huet fir säi Liicht eis z'erreechen. D'Detektioun vun dëser FRB, genannt FRB 20220610A, gouf vum European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) méiglech gemaach.

Net nëmmen war dëse FRB dee wäitste jee observéiert, mä et huet och eng aussergewéinlech Quantitéit un Energie ausgestraalt. Tatsächlech huet et d'Äquivalent vun der Gesamtemissioun vun der Sonn iwwer eng Spann vun 30 Joer fräigelooss, awer an nëmmen enger Fraktioun vun enger Sekonn. D'Entdeckung vun dësem mächtege FRB huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vum Universum.

Ee vun den Haaptabléck aus dëser Observatioun ass datt FRBs kënne benotzt ginn fir déi fehlend Matière tëscht Galaxien ze moossen. Aktuell Methoden fir d'Mass vum Universum ze schätzen, bréngen konfliktend Äntwerten an erausfuerderen de Standardmodell vun der Kosmologie. Wéi och ëmmer, andeems se FRBs studéieren, kënnen Astronomen wäertvoll Abléck an d'Verdeelung vun der Matière am Kosmos kréien.

De Ryan Shannon, Professer op der Swinburne University of Technology a Co-Lead Fuerscher vun der Studie, erkläert datt déi fehlend Matière am Universum sech am Raum tëscht Galaxien verstoppt. Dës Matière ka sou waarm an diffus sinn datt et schwéier ass mat konventionellen Techniken z'entdecken. Wéi och ëmmer, séier Radio Bursts hunn d'Fäegkeet och déi eidelste Regioune vum Weltraum duerchzeféieren an dat ioniséiertem Material ze "gesinn". Dëst erlaabt d'Fuerscher d'Quantitéit u Matière tëscht Galaxien ze moossen, wat en eenzegaartege Wee gëtt fir den Universum ze weien.

D'Entdeckung vun dësem wäiten an energesche FRB ass e bedeitende Meilesteen an eiser Exploratioun vum Kosmos. Andeems Dir dës mysteriéis kosmesch Signaler studéiert, ginn d'Astronomen weider nei Abléck iwwer d'Zesummesetzung an d'Evolutioun vum Universum z'entdecken. D'Resultater vun dëser Etude goufen am Science Journal publizéiert.

Quellen:

– Nina Massey, PA Science Correspondent

- Science Journal