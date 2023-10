Wëssenschaftler erfaassen onendlech Vue vun engem Blazar's Plasma Jet

Mat Hëllef vun engem Netzwierk vu Radioteleskopen op der Äerd an am Weltall hunn d'Astronomen déi detailléiertst Vue vun engem Jet vu Plasma aus engem supermassive schwaarze Lach jee erfaasst. De Jet, dee vun engem Blazar bekannt als 3C 279 ausgestraalt gëtt, reest mat bal der Liichtgeschwindegkeet a weist komplizéiert, verdréint Muster no bei senger Quell. Dës Mustere fuerderen d'Standardtheorie eraus, déi zënter 40 Joer benotzt gouf fir z'erklären wéi dës Jets sech mat der Zäit bilden an evoluéieren.

Eng Team vu Fuerscher, dorënner Wëssenschaftler vum Max Planck Institut fir Radioastronomie (MPIfR) zu Bonn, Däitschland, hunn eng bedeitend Roll bei den Observatioune gespillt. Si hunn Daten vun all deelhuelende Teleskope kombinéiert fir e virtuellen Teleskop mat engem effektiven Duerchmiesser vu ronn 100,000 Kilometer ze kreéieren.

Blazars sinn eng Ënnerklass vun aktive galaktesche Käre, déi aus Galaxien besteet mat engem zentrale supermassive Schwaarzt Lach, deen Matière vun enger Ëmgéigend Scheif opkënnt. Dës Objete strahlen mächteg elektromagnetesch Stralung aus a gehéieren zu den hellste Quellen am Kosmos. Ongeféier 10% vun aktive galaktesche Käre, klasséiert als Quasaren, generéieren relativistesch PlasmaJets.

Déi bannescht Regioun vum Jet am Blazar 3C 279 gouf elo vun der RadioAstron Missioun mat onendlecher Wénkelopléisung ofgezeechent. D'Fuerschungsteam huet bemierkenswäert reegelméisseg helical Filamenter am Jet entdeckt, wat suggeréiert datt d'Bedierfnes fir déi existent theoretesch Modeller ze iwwerschaffen, déi benotzt gi fir d'Produktioun vu Jets an aktive Galaxien z'erklären.

"Dëst ass déi éischte Kéier datt mir sou Filamenter sou no beim Hierkonft vum Jet gesinn hunn, a si soen eis méi iwwer wéi dat schwaarzt Lach de Plasma formt", seet den Antonio Fuentes, Fuerscher am Institut fir Astrophysik vun Andalusien (IAA-CSIC) ) zu Granada, Spuenien. "Den banneschten Jet gouf och vun zwee aner Teleskopen, dem GMVA an dem EHT, bei vill méi kuerzer Wellelängten observéiert, awer si konnten d'Filamentformen net erkennen, well se ze schwaach an ze grouss fir dës Opléisung waren."

D'Entdeckung ënnersträicht d'Wichtegkeet vu verschiddene Teleskope fir verschidde Feature vun Himmelsobjekter z'erfaassen. Duerch dës komplizéiert Filamenter ze studéieren an d'Kräfte ze verstoen, déi de Plasma beaflossen, hoffen d'Astronomen wäertvoll Abléck an d'Physik vu schwaarze Lächer an d'Bildung vu Jets am Universum ze kréien.

Oft gestallten Froen

Wat ass e Blazar?

E Blazar ass eng Zort aktive galaktesche Kär, dee mächteg elektromagnetesch Stralung emittéiert. Et besteet aus engem zentrale supermassive schwaarze Lach, deen Matière vun enger Ëmgéigend Scheif accretéiert.

Wat sinn relativistesch PlasmaJets?

Relativistesch Plasma-Jets sinn héich-Energiestroum vu geluedenen Partikelen, déi mat Geschwindegkeete no bei der Liichtgeschwindegkeet reesen. Si gi vu bestëmmten Aarte vun aktive galaktesche Käre emittéiert, wéi Blazaren a Quasaren.

Wat ass d'RadioAstron Missioun?

D'RadioAstron-Missioun ass eng Weltraummissioun déi e Radioteleskop benotzt fir héichopléisende Biller vun Himmelsobjekter opzehuelen. Et huet d'Wëssenschaftler onendlech Meenungen iwwer d'Bannenstrukture vu BlazarJets geliwwert.

Wéi bilden déi helical Filamenter am Plasma Jet?

D'helikal Filamenter am Plasma-Jet vum Blazar 3C 279 ginn ugeholl duerch Instabilitéiten, déi am Jetplasma entwéckelen. Dës Onregelméissegkeeten entstinn als Resultat vum Zesummespill tëscht de mächtege Kräften no beim schwaarze Lach an der Ëmgéigend.

Wat sinn d'Implikatioune vun dëser Entdeckung?

D'Entdeckung vun dësen helical Filamenter fuerdert déi existent theoretesch Modeller eraus, déi benotzt gi fir d'Bildung an d'Evolutioun vu Jets an aktive Galaxien z'erklären. Duerch dës Strukturen ze studéieren, hoffen Astronomen e méi déif Verständnis vun der Physik vu schwaarze Lächer an de Mechanismen hannert der Jetproduktioun ze kréien.