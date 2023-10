By

D'NASA bereet sech op en ambitiéise Plang fir Astronauten um Mound am Joer 2025 ze landen, wat déi éischt mënschlech Präsenz op der Mounduewerfläch an iwwer fënnef Joerzéngte markéiert. Am Kader vun de Virbereedungen testen d'Astronauten de Moment eng banebriechend "Moundkamera", déi op d'Moundfuerschung revolutionéiert.

D'Handheld Universal Lunar Camera (HULC), entwéckelt vun der Europäescher Weltraumagence (ESA) an Zesummenaarbecht mat der NASA, bitt Bildqualitéit vill besser wéi d'Kameraen, déi während den Apollo-Missioune benotzt goufen. Konstruéiert aus modernste Lënsen a professionnelle off-the-shelf spigellos Kameraen, kann den HULC souwuel héichopléisende Biller a Videoen erfassen.

Mat den extremen Temperaturen a geféierleche Moundstaub am Kapp, ass den HULC an engem Schutzstoffgehäuse ageschloss. De Këscht enthält speziell entworf Knäppercher, déi Astronauten erlaben d'Kamera ze bedreiwen, während se Raumhandschuesch droen, fir hir Sécherheet ze garantéieren.

De franséischen Astronaut Thomas Pesquet, bekannt fir seng onheemlech Fotoe vun der Äerd, déi vun der International Space Station (ISS) gemaach goufen, gehéiert zu der Team vun Tester. Zesumme mam NASA Astronautekandidat Jessica Wittner an Takuya Onishi vun der japanescher Weltraumagence, huet de Pesquet d'Kamera rigoréis duerch seng Schrëtt an de Moundlandschafte vu Lanzarote, Spuenien gesat. D'Test simuléiert déi usprochsvoll Bedéngungen, déi d'Kamera um Mound konfrontéiert huet, souwuel Dagesliicht wéi och donkel vulkanesch Höhlen.

D'Benotzerfrëndlechkeet vun der Kamera ass eng Haaptprioritéit fir d'NASA Team. Jeremy Myers, NASA Lead fir d'HULC Kamera, huet d'Wichtegkeet vun engem intuitiven an einfach ze benotzen Design betount, deen d'Astronauten net belaaschten. D'Kamera ass just ee vu ville Tools déi d'Astronaute wärend hire Moundmissiounen benotzen.

Iwwerwaacht vun engem Team vun Top Planetareschen Wëssenschaftler, gëtt d'Bildqualitéit vun der Kamera grëndlech bewäert. D'Wëssenschaftler suergen dofir datt d'Kamera Fotoe mat der entspriechender Resolutioun, der Déift vum Feld an der Belaaschtung produzéiert, wäertvoll wëssenschaftlech Abléck ubidden.

Wärend d'Kamera weider Tester mécht a Verbesserunge kritt, freet d'Team sech fir se op der Moundmissioun z'installéieren. Zousätzlech Schutzdeckelen an Designe ginn exploréiert ier d'Kamera op der Raumstatioun installéiert ass.

FAQ

Wat ass den Zweck vun der Moundkamera?

D'Moundkamera ass entwéckelt fir héichopléisende Biller a Videoe während de kommende Moundmissiounen am Joer 2025 opzehuelen. Et gëtt Astronauten e revolutionärt Tool fir hir Aventuren op der Mounduewerfläch ze dokumentéieren.

Wien huet d'Moundkamera entwéckelt?

D'Moundkamera, bekannt als Handheld Universal Lunar Camera (HULC), gouf duerch eng Zesummenaarbecht tëscht der Europäescher Weltraumagence (ESA) an der NASA entwéckelt.

Wat sinn d'Erausfuerderunge vun der Moundkamera?

D'Moundkamera muss déi extrem Temperaturen vum Weltraum an de geféierleche Moundstaub widderstoen. Et ass an engem Schutz Stoff casing gesat ginn a Fonctiounen speziell entworf Knäppercher Operatioun mat Raum Handschuesch ze erlaben.

Wien sinn d'Tester vun der Moundkamera?

D'Testteam enthält de franséischen Astronaut Thomas Pesquet, d'NASA Astronautekandidatin Jessica Wittner, an den Takuya Onishi vun der japanescher Weltraumagence. Si si verantwortlech fir d'Performance vun der Kamera a Moundähnlechen Ëmfeld ze evaluéieren.

Wat ass de Fokus vun der Kamera Entwécklung?

D'Entwécklung vun der Kamera konzentréiert sech op Benotzerfrëndlechkeet a produzéiert héichqualitativ Biller. D'NASA zielt eng intuitiv Kamera ze kreéieren déi einfach ass fir Astronauten ze bedreiwen, wärend se mat planetaresche Wëssenschaftler kollaboréieren fir ze garantéieren datt d'Biller wëssenschaftleche Standarden entspriechen.

