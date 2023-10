Nei Handheld Lunar Kamera getest fir Moundmissiounen

Eng fonkelnei Kamera entwéckelt vun der Europäescher Weltraumagence (ESA) an der NASA huet erfollegräich Tester a moundähnlechen Ëmfeld op der Äerd gemaach. D'Handheld Universal Lunar Camera (HULC), aus off-the-shelf Kameraen, gouf op Lanzarote, Spuenien, als Deel vum PANGEA Trainingsprogramm op den Test gesat.

Als Virbereedung fir d'NASA déi kommend Artemis 3 Missioun, déi zielt fir Mënschen um Mound am Joer 2025 ze landen, hunn Astronauten vun der internationaler Crew Moundszenarie simuléiert fir d'Fäegkeeten vun der Kamera ze bewäerten. Dës Szenarie enthalen breet Dagesliicht an donkel vulkanesch Höhlen, déi extrem Konditioune bidden ähnlech wéi déi um Mound fonnt goufen.

D'HULC Kamerae goufen modifizéiert fir dat haart Moundëmfeld ze widderstoen, sou wéi déi extrem thermesch Variatiounen, Mangel un Atmosphärendrock, Stralungseffekter a abrasive Moundstaub. D'Kamera war mat enger Schutzdecken fir Staub an thermesche Schutz ausgestatt an huet ergonomesch Knäppercher entwéckelt fir Astronauten ze hëllefen déi Handschuesch a voluminöse Raumsuit droen.

D'Haaptziel vum Test war déi gëeegent Lënsen an entspriechend Astellungen ze wielen. Andeems Dir d'Kamera am Feld benotzt, konnt d'Team sécherstellen datt d'Fotoen déi richteg Opléisung, Déift vum Feld an d'Beliichtung hunn fir wëssenschaftlech Resultater ze maximéieren.

Am Verglach mat de Kameraen, déi während der Apollo 11 Missioun benotzt goufen, wäert d'HULC Kamera déi éischt Handheld, spigellos Kamera sinn, déi am Weltraum benotzt gëtt. Am Géigesaz zu senge Virgänger wäert d'Artemis Kamera eng super Bildqualitéit an niddrege Liichtbedéngungen ubidden an d'Fäegkeet fir Video opzehuelen.

Weider Tester vum Moundkamera Prototyp gëtt erwaart, mat Pläng fir eng Versioun op d'International Space Station ze fléien fir zousätzlech Experimenter an der Ëmlafbunn. Den Design an den Interface vun der Kamera wäerte weider entwéckelen fir seng Leeschtung fir d'Artemis 3 Missioun ze verbesseren.

FAQ

Firwat gëtt d'Kamera a Moundähnlechen Ëmfeld op der Äerd getest?

D'Test vun der Kamera a simuléierte Moundszenarien erlaabt Astronauten hir Fäegkeeten ze evaluéieren an ze garantéieren datt se déi extrem Bedéngungen um Mound widderstoen kann.

Wéi wäert d'Kamera während zukünfteg Missiounen op de Mound benotzt ginn?

D'Kamera wäert eng entscheedend Roll spillen fir wëssenschaftlech Entdeckungen während zukünfteg Moundmissiounen ze dokumentéieren. Et erlaabt Astronauten detailléiert Biller vun der Moundlandschaft opzehuelen a Video opzehuelen fir hir Fuerschung ze hëllefen.

Wéi eng Ännerunge goufen un den Off-the-Shelf Kameraen fir Moundbedéngungen gemaach?

D'Kamerae goufen modifizéiert fir thermesch Variatiounen, Mangel un atmosphäreschen Drock, Stralungseffekter a abrasive Moundstaub ze widderstoen. Si ware mat enger Schutzdecken fir Stëbs an thermesche Schutz ausgestatt an hunn ergonomesch Knäppercher fir einfach Benotzung mat Handschuesch a voluminöse Raumsuit.

Wéi vergläicht d'HULC Kamera mat de Kameraen déi während der Apollo 11 Missioun benotzt goufen?

D'HULC Kamera ass déi éischt Handheld, Spigellos Kamera déi am Weltraum benotzt gëtt. Et bitt eng super Bildqualitéit an niddreg Liichtbedingungen an d'Fäegkeet fir Video opzehuelen, wat d'Apollo-Ära Kameraen gefeelt hunn.