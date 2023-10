D'Potenzial vun Duckweed: Eng perfekt Planz fir interstellare Wuesstum am Weltraum

Planzen wuessen am Weltraum ass entscheedend fir zukünfteg Weltraummissiounen. Wéi och ëmmer, d'Erausfuerderunge vu Planzen wuessen an der Verontreiung vu Schwéierkraaft a limitéierte Ressourcen maachen et extrem schwéier. Aktuell Ofhängegkeet op Sendunge vu meeschtens dehydréierte Liewensmëttel fir Astronauten ass deier an net praktesch fir laang Dauer Missiounen.

Fir dëst unzegoen, suggeréieren d'Fuerscher vum Australien Plants for Space Center for Excellence datt Duckweed déi prakteschst Planz ass fir am Weltraum ze wuessen, besonnesch fir Proteinproduktioun. Duckweed ass eng kleng Planz déi op der Uewerfläch vum Waasser wächst, allgemeng a Sumpf oder Weiere fonnt. Et kann 40% méi Protein produzéieren wéi Sojabounen am selwechte Raum a gouf a verschiddene Länner wéi Laos an Thailand verbraucht.

Duckweed seng Fäegkeet fir séier a grousse Quantitéiten ze wuessen mécht et ideal fir interstellare Wuesstum. Et kéint an vertikale Bauerenhaff ugebaut ginn, maximal d'Benotzung vu limitéierter Plaz. Associé Professer Jenny Mortimer betount d'Wichtegkeet vun niddereg-Profil Planzen, déi an Regaler gestapelt kënne ginn, fir Raumeffizienz ze optimiséieren.

Wéi och ëmmer, et ginn Erausfuerderunge verbonne mam schnelle Planzewachstum, sou wéi exzessiv Sauerstoffproduktioun. De Plants for Space Center stellt och aner Notzunge fir Duckweed vir, sou wéi säi Potenzial fir Container ze benotzen a fir nohalteg Zwecker recycléiert ze ginn.

Eng Suerg mat Duckweed ass säi Manktem u Geschmaach, awer d'Wëssenschaftler schaffen un Aroma derbäi fir seng Geschmaach ze verbesseren. De Plants for Space Center zielt fir Planzen, déi am Weltraum gewuess sinn, genetesch ze modifizéieren fir hir Praktikitéit ze maximéieren an se un déi limitéiert Ressourcen un Astronauten unzepassen.

Eng aner Iwwerleeung beim wuessen Planzen am Weltraum ass de psychologeschen Impakt vu Liewensmëttel. Astronauten erliewen dacks e Verloscht vun ongeféier 20% vun hirem Kierpergewiicht wéinst reduzéierten Appetit verursaacht duerch déi oninspiréierend dehydréiert Iessen, déi typesch am Weltall verbraucht ginn. Dofir ass d'Inklusioun vu schmackhafte Liewensmëttel wéi Erdbeeren an Äppel wesentlech.

Wéi d'Fuerschung weidergeet, gëtt gehofft datt eng grouss Varietéit vu Planzen am Weltraum kultivéiert ginn, ugepasst fir d'Ernährungs- a psychologesch Bedierfnesser vun Astronauten z'erreechen. De Plants for Space Center erkennt datt d'Zuchtplanzen speziell fir Raumbedéngungen e relativ neit Fokusberäich ass an e Versprieche fir zukünfteg Weltraumfuerschung huet.

Quell: Australian Broadcasting Corporation (ABC) News