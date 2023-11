Neien Artikel: Astronauten ëmfaassen Spooky Feierdeeg op der International Space Station

An der grousser Ausdehnung vum Weltraum sinn Angscht an Onsécherheet eng konstant Präsenz fir Astronauten, déi u Bord vun der International Space Station (ISS) liewen. Och wa se Halloween net op déiselwecht Manéier erliewen wéi mir op der Äerd, fannen dës gewalteg Entdecker nach ëmmer Weeër fir de grujeleg Geescht vun der Vakanz ëmzegoen. D'NASA Astronauten Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara, nieft dem Satoshi Furukawa vun der Japaner Aerospace Exploration Agency an der Europäescher Weltraumagence Astronaut Andreas Mogensen, hu viru kuerzem Halloween u Bord vun der ISS gefeiert.

Am Géigesaz zu den ausgeglachenen, virgeplangte Kostümer, déi vu villen op der Äerd favoriséiert goufen, hunn d'Astronaute misse maachen mat deem wat se an hirem limitéierten Ëmfeld verfügbar haten. An engem spilleresche Geste huet de Mogensen e Snapshot vun hire provisoresche Kostümer op sozialen Medien gedeelt, an invitéiert Unhänger ze roden, wie se verkleed waren. Och wa se vläicht net de Luxus vun der Heidi Klum senger extensiv Virbereedungszäit haten, hunn hir Erfindung an Begeeschterung hinnen ugedriwwe fir onvergiesslech Looks ze kreéieren déi ouni Zweifel hir Séilen an den Erausfuerderunge vum Liewen am Weltraum opgehuewe hunn.

Och wann d'Konzept vun Halloween am Weltraum anerweltlech schéngen kann, beliicht et d'Widerstandsfäegkeet an d'Adaptatioun vun den Astronauten an engem eenzegaartegen Ëmfeld. Iwwerdeems si net déi üblech Siicht an Toun mat der Vakanz verbonne erliewen, déngen hir Feierdeeg als Erënnerung un hir Mënschheet an hir Verbindung mat den Traditiounen, déi d'Leit op der ganzer Welt Freed bréngen.

FAQ:

Q: Feieren Astronauten op der International Space Station Halloween?

A: Jo, Astronauten op der International Space Station feieren Halloween, awer mat e puer Differenzen am Verglach mat traditionelle Feierdeeg op der Äerd.

Q: Wéi verkleeden Astronauten sech fir Halloween op der International Space Station?

A: Wéinst limitéierten Ressourcen an d'Feele vun ausgeglachene Kostümer maachen Astronauten normalerweis mat deem wat se an hirem eenzegaartegen Ëmfeld verfügbar hunn.

Q: Wéi feieren Astronauten Halloween am Weltraum?

A: Astronauten op der Internationaler Raumstatioun kënne spilleresch Aktivitéiten engagéieren, Fotoe vu provisoresche Kostümer deelen a Weeër fannen fir hir Séilen an den Erausfuerderunge vum Liewen am Weltall opzehiewen.

Q: Wéi weist d'Feier vun Halloween am Weltraum d'Adaptabilitéit vun den Astronauten?

A: Halloween am Weltraum feieren beliicht d'Fäegkeet vun den Astronauten Freed ze fannen an Traditiounen z'ënnerhalen, och vis-à-vis vum Onbekannten an de Beschränkungen vun hirer Ëmwelt.

Q: Wat representéiert Halloween am Weltraum ze feieren?

A: Halloween am Weltraum feieren representéiert d'Verbindung vun den Astronauten mat der Mënschheet an hiren Effort fir e Gefill vun Normalitéit a Gléck z'erhalen wärend se an engem aussergewéinleche Kader liewen a schaffen.