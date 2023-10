D'Crew vun der Expeditioun 70 op der International Space Station (ISS) bereet sech op eng Serie vu Raumwanderungen an, wéi och fir zukünfteg privat Missiounen virzebereeden. Astronauten Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli hunn hir Zäit verbruecht fir Tools ze organiséieren an d'Hardware z'iwwerpréiwen an der Virbereedung fir hir zukünfteg Spacewalk am Oktober 30. Wärend der Spacewalk wäerte se Elektronik Ausrüstung erofhuelen an d'Solararray-Hardware am Orbital-Labo ersetzen.

Mëttlerweil huet den Astronaut Satoshi Furukawa vun der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) d'Manöver studéiert fir de Canadarm2 Roboterarm ze bedreiwen, dee während der Ënnerhaltsraumwanderung benotzt gëtt. Hien huet och de Cygnus Raumfrachter mat Dreck a verworf Ausrüstung gepackt a virbereet Fracht fir d'Luede op déi kommend SpaceX Dragon Cargo Missioun, geplangt fir de Start de 5. November.

De Kommandant Andreas Mogensen vun der European Space Agency (ESA) huet eng spezialiséiert Kamera getest, déi Biller mat 100,000 Frames pro Sekonn ophuelen kann. Hien huet d'Kamera benotzt fir Donnerwiederen an hir elektresch Aktivitéit ze fotograféieren, an zu atmosphäresche Wëssen an zukünfteg Weltraumapplikatiounen bäigedroen.

Zousätzlech zu de Spacewalk-Préparatiounen hunn d'Kosmonauten Oleg Kononenko an den Nikolai Chub den Dag verbruecht fir hir Raumwanderung virzebereeden, geplangt fir den 25. Oktober. Si hunn d'Spacewalking-Aufgaben praktizéiert, déi se an der Poisk-Loftschloss ausféieren, während se hir Orlan-Raumsuits droen.

D'International Space Station (ISS) ass e gemeinsame Projet vu fënnef Raumfaartagenturen: NASA (USA), Roscosmos (Russland), JAXA (Japan), ESA (Europa) an CSA (Kanada). Et déngt als Fuerschungslaboratoire a Spaceport fir international Zesummenaarbecht an der Weltraumfuerschung. D'NASA, déi am Joer 1958 gegrënnt gouf, féiert Fuerschung, entwéckelt Technologie a lancéiert Missiounen fir d'Äerd, de Sonnesystem an d'Universum ze entdecken an ze studéieren. JAXA ass verantwortlech fir Fuerschung, Technologieentwécklung, a Satellitestarten, an d'ESA koordinéiert d'Europaraumaktivitéiten, designt, konstruéiert a lancéiert Raumschëffer a Satellitte fir wëssenschaftlech Fuerschung an Äerdobservatioun.

Quellen:

– International Space Station (ISS): NASA

- NASA: NASA

– JAXA: JAXA

- SpaceX: SpaceX

– European Space Agency (ESA): ESA

- Roscosmos: Roscosmos