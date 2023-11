Vun [Ären Numm]

An der spannender Welt vun der Weltraumfuerschung fänkt all Missioun um Buedem un. Astronaute vun der Canadian Space Agency (CSA) verstinn d'Wichtegkeet vum Talent a Genie an der kanadescher Weltraumindustrie ze weisen an ze feieren. De kanadesche Missiounsspezialist Jeremy Hansen huet viru kuerzem de Canadensys Aerospace Corp. zu Bolton besicht, zesumme mat CSA Vertrieder, fir éischthand déi onheemlech Aarbecht ze gesinn, déi vun lokalen Experten gemaach gëtt.

Hansen, deen Deel vun der Artemis II Crew wäert sinn op enger Missioun op de Mound an zréck am November 2024, ass e passionéierte Affekot fir déi kanadesch Weltraumindustrie. Hien ass aktiv an der Promotioun vun der Roll vu Kanada an der Weltraumfuerschung involvéiert duerch verschidden Touren a Presentatiounen mat der CSA.

Wärend senger Visite zu Canadensys war Hansen besonnesch beandrockt mat der Technologie a Prozesser, déi vun der Firma entwéckelt goufen. Als unassuming an bescheiden Astronaut, mengt hien datt vill Kanadier sech net bewosst sinn iwwer de "Genie" deen an hirem eegene Land existéiert. Hansen ass opgereegt iwwer d'Zukunft an zouversiichtlech datt d'Leit mat Bewonnerung op déi banebrytend Aarbecht zréckkucken, déi zu Canadensys gemaach goufen.

Iwwerdeems Canadensys net direkt mat Artemis II involvéiert ass, ass d'Firma bekannt fir seng Expertise beim Design a Bau vum éischte Moundfahrzeug vu Kanada, souwéi seng Leedung an Avionik a Sensoren fir Weltraumfuerschung. Wärend dem Besuch haten d'Participanten d'Méiglechkeet fir e Fernsteuerte Rover Prototyp ze bedreiwen, de Canadensys seng Engagement fir zouverlässeg a laang dauerhaft Technologie ze kreéieren.

Den Artemis-Projet, deen als Zil huet déi éischt Fra an den nächste Mann um Mound op Artemis III ze landen, stellt e wichtege Meilesteen an der mënschlecher Weltraumfuerschung duer. Als Deel vun der Missioun wäert d'Crew vum Artemis II eng equatorial Ëmlafbunn vum Mound ënnerhuelen, an der Hoffnung, ni virdru gesinn Aspekter vu senger wäiter Säit ze entdecken. Dës Erausfuerderung wäert d'Limite vum Raumschëff an den Astronauten u Bord drécken.

Canadensys an d'kanadesch Weltraumindustrie als Ganzt engagéiere sech fir laangfristeg Zesummenaarbecht an Innovatioun. Mat dem Artemis-Projet stänneg Fortschrëtter, ass et kloer datt d'Bäiträg vu Kanada zur Weltraumfuerschung weiderhin en déiwen Impakt op zukünfteg Missiounen op de Mound an doriwwer eraus hunn.

FAQ

1. Wat ass den Artemis Projet?

Den Artemis Projet ass eng Initiativ gefouert vun der NASA fir Mënschen op de Mound zréckzekommen fir laangfristeg Exploratioun an zukünfteg Missiounen op aner Himmelskierper, dorënner de Mars. Et zielt déi éischt Fra an den nächste Mann um Mound ze landen.

2. Wat ass bekannt fir Canadensys Aerospace Corp.

Canadensys Aerospace Corp. ass bekannt fir seng Expertise am Design a Bau vum éischte Moundfahrzeug vu Kanada, souwéi seng Leadership an Avionik a Sensoren fir Weltraumfuerschung.

3. Wien ass den Jeremy Hansen?

De Jeremy Hansen ass e kanadeschen Astronaut a Missiounsspezialist deen Deel vun der Artemis II Crew op enger Missioun op de Mound an zréck wäert sinn. Hien ass e staarken Affekot fir déi kanadesch Weltraumindustrie an huet aktiv d'Roll vu Kanada an der Weltraumfuerschung gefördert.