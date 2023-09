De Frank Rubio, en amerikaneschen Astronaut, soll op d'Äerd zréckkommen nodeems hien de längsten eenzege Raumfluch vun engem Amerikaner ofgeschloss huet. Hien huet den 11. September de fréiere Rekord fir de längsten kontinuéierleche Raumfluch vun engem Amerikaner gebrach a wäert en Donneschdeg e ganzt Joer am Weltraum ofgeschloss hunn. De Rubio huet seng Erwaardung ausgedréckt fir mat senger Famill erëmzefannen, frësch Iessen ze genéissen an d'Stille bei senger Arrivée ze erliewen.

Ursprénglech war de Rubio fir eng sechs Méint Missioun geplangt, awer d'Pläng hunn geännert wéinst engem Killmëttel Leck, deen an der Sojus Raumschëff entdeckt gouf. Dëst huet zu enger Verspéidung gefouert an huet säin Openthalt op der International Space Station op ee Joer verlängert. De Rubio huet zouginn datt e Joer ewech vun de beléifte Leit eng psychologesch Maut geholl huet, a betount d'Wichtegkeet vu geeschteg staark ze bleiwen an der "onverzeiende Ëmwelt" vun der Raumstatioun.

Wärend senger Zäit am Weltraum huet de Rubio u verschiddene wëssenschaftleche Projete geschafft, ënner anerem studéiert wéi Bakterien sech un de Raumfluch upassen a wéi d'Ausübung d'Mënsche bei laange Missiounen beaflosst. Ee vu senge Liiblingsprojete betrëfft d'Studie vum Wuesstum an d'Entwécklung vun enger Tomateplanz, déi Abléck fir d'Kultivatioun vu Cropen op enger gréisserer Skala am Weltraum ubidden.

De Rubio huet och iwwer d'Kamaraderie u Bord vun der Raumstatioun geschwat an d'Ënnerstëtzung fir nei Arrivéeën. Hien huet Dankbarkeet ausgedréckt fir d'Leedung vu senge Matbierger Crewmates fir wesentlech Aufgaben am eenzegaartegen Ëmfeld vum Weltraum ze léieren.

Ier en Astronaut gouf, huet de Rubio an der US Arméi gedéngt an an der medizinescher Schoul studéiert. Hien huet souwuel Opreegung an Onsécherheet iwwer säi Retour op d'Äerd ausgedréckt, well säi Kierper Zäit brauch fir sech un d'Effekter vun der Schwéierkraaft unzepassen no enger längerer Period an der Null Schwéierkraaft.

