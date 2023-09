Den Astronaut Frank Rubio huet en neie Rekord fir déi längste Weltraummissioun vun engem US Astronaut opgestallt. Hie war zënter iwwer 355 Deeg an der niddereger Äerdëmlafbunn, iwwerschratt de fréiere Rekord vum pensionnéierte NASA Astronaut Mark Vande Hei. De Rubio ass de Moment op der Internationaler Raumstatioun a gëtt erwaart an e puer Wochen en anere Meilesteen z'erreechen, wann hien op d'mannst 371 Deeg an der Ëmlafbunn verbréngt, fir den éischten Amerikaner ze ginn, dee méi wéi e Kalennerjoer a Mikrogravitatioun verbruecht huet.

Dem Rubio seng Missioun war ursprénglech net geduecht fir Rekorder ze briechen. Hien a seng Crewmates waren ufanks fir eng sechs Méint Missioun geplangt, awer e Kälteflëssegkeet an hirem Raumschëff huet se gezwongen hiren Openthalt ze verlängeren. D'Raumschëff gouf als onsécher ugesinn fir heem ze kommen, sou datt dem Rubio säi Retourdatum op September zréckgedréckt gouf. En Ersatzraumschëff wäert mat enger neier Crew starten, wat de Rubio erlaabt op d'Äerd zréckzekommen.

Fir seng Erreeche ze gedenken, huet de Rubio e Gespréich mam Vande Hei opgeholl, dat vun der NASA ausgestraalt gëtt. D'Agence huet dem Rubio säin Engagement gelueft an huet seng Roll unerkannt fir de Wee fir zukünfteg Generatioune vun Astronauten z'erkennen.

Wärend dem Rubio säin 371 Deeg Openthalt net de Weltrekord fir déi längste Weltraummissioun briechen, ass et e bedeitende Meilesteen. De Rekord gëtt de Moment vum russesche Kosmonaut Valeri Polyakov gehal, deen 437 Deeg kontinuéierlech an enger Ëmlafbunn u Bord vun der russescher Raumstatioun Mir verbruecht huet. Wéi och ëmmer, dem Rubio seng Erreeche ass e weidere Schrëtt no vir fir amerikanesch Astronauten.

Den US Rekord fir déi meescht hannereneen Deeg am Weltraum gouf virdru vum Vande Hei gehal, deen seng Missioun verlängert huet fir zousätzlech Crewmemberen z'empfänken. De Rekord fir déi meescht kumulativ Deeg am Weltraum gëtt vum russesche Kosmonaut Gennadi Padalka gehal, während d'Peggy Whitson de Rekord hält fir déi meescht ugesammelte Deeg am Weltraum vun engem US Astronaut.

Dem Rubio seng Rees op d'Raumstatioun war Deel vun engem Crew-Swapping Accord tëscht NASA a Roscosmos. Trotz geopolitesche Spannungen, bleift d'Partnerschaft tëscht den USA a Russland vital fir weider Weltraumfuerschung.

