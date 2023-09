De Risiko datt den Asteroid Bennu d'Äerd bis 2182 beaflosst

En nei verëffentlecht Bericht weist datt et eng 1 op 2,700 Chance ass datt de Bennu Asteroid, dee vun der NASA fir bal 25 Joer verfollegt gouf, an der Zukunft d'Äerd kéint beaflossen. De Bennu, e no-Äerd Asteroid, gouf fir d'éischt am Joer 1999 entdeckt an huet d'Potenzial fir an d'Äerdbunn ze dreiwen, potenziell de Planéit bis September 2182 ze treffen, laut dem OSIRIS-REx Wëssenschaftsteam.

De Bennu mécht all sechs Joer enk Passë bei der Äerd an huet schonn dräi enk Begeeschterungen an 1999, 2005 an 2011. D'Wëssenschaftler, déi an der Etude involvéiert sinn, publizéiert am ScienceDirect, schätzen d'Wahrscheinlechkeet datt de Bennu d'Äerd bis 2182 op 0.037% oder 1 op 2,700.

Am Oktober 2020 huet d'NASA OSIRIS-REx Raumschëff, déi fir Origins, Spectral Interpretation, Ressource Identification a Security-Regolith Explorer steet, Geschicht gemaach andeems se kuerz d'Uewerfläch vum Bennu beréiert hunn, eng Probe gesammelt an duerno den Asteroid ofgestouss huet. Dës Missioun markéiert déi éischte Kéier datt d'NASA erfollegräich en Asteroidprobe am Weltraum gesammelt huet.

Den Astrophysiker Hakeem Oluyesi betount datt d'Probe, déi aus Bennu gesammelt gëtt, reng onbeschiedegt Material enthält, dat Geheimnisser iwwer d'Origine vun eisem Sonnesystem opzeweise kann. Hien füügt datt et eng Méiglechkeet gëtt fir biologesch Moleküle oder Virgängermoleküle fir d'Liewen z'entdecken.

Wann de Bennu mat der Äerd kollidéiert, da géif en enorme Quantitéit un Energie fräiginn, geschat op 1,200 Megaton, wat 24 Mol méi staark ass wéi déi mächtegst vu Mënsch gemaachten Atomwaff. Am Verglach, den Asteroid, deen den Ausstierwen vun Dinosaurier verursaacht huet, war gläichwäerteg mat 10 Milliarden Atombommen, wat Bëschbränn, Tsunamis an eng Stëbswollek ausgeléist huet, déi d'Sonn blockéiert huet.

Et ass wichteg fir d'Wëssenschaftler weider Bennu ze iwwerwaachen an eist Verständnis vu senger Streck ze verbesseren fir d'potenziell Bedrohung ze bewäerten déi se op d'Äerd duerstellt. Wärend d'Chancen fir en Impakt am Joer 2182 relativ niddereg sinn, beliicht et d'Noutwendegkeet fir lafend Fuerschung an Entwécklung vu Strategien fir d'Risiken, déi mat no-Äerd Objeten verbonne sinn, ze reduzéieren.

Quellen: ScienceDirect, IFLScience