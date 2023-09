Den Osiris-Rex vun der NASA liwwert erfollegräich Asteroid Bennu Probe op d'Äerd

By

No enger siwe-Joer Expeditioun iwwer 6.2 Milliarde Kilometer, huet d'NASA Mammeschëff Osiris-Rex erfollegräich e Probe vu Schutt vum Asteroid Bennu zréck op d'Äerd geliwwert. D'Probe, déi am Joer 2020 gesammelt gouf, hält ongeféier 250 g Material, mat deem genaue Gewiicht an den nächste Wochen ze bestëmmen. Dës Missioun markéiert déi éischte Kéier datt d'NASA eng Probe vun engem Asteroid zréckbruecht huet.

De Bennu, e Kuelestoffräichen Asteroid ongeféier d'Gréisst vun engem Wolkenkratzer, ass besonnesch interessant wéinst senger Proximitéit zu der Äerd. Wëssenschaftler gleewen datt et e potenziellen Kollisiounsrisiko am nächste Joerhonnert duerstellt. D'Studie vun der Bennu Probe erlaabt d'Fuerscher den Urspronk vun der Sonn an anere Planéiten z'ënnersichen, souwéi Abléck ze kréien wéi d'Liewen op der Äerd geformt gouf.

Zousätzlech fir d'Bennu-Probe ze studéieren, ass den Osiris-Rex elo ënnerwee op en aneren Asteroid mam Numm Apophis, deen et erwaart gëtt am Joer 2029 z'erreechen. Dës Missiounen zielen net nëmmen eist Verständnis vun Asteroiden weider ze maachen, mee och potenziell Weeër ze entdecken fir se ofzeleeën. wa se eng Gefor fir d'Äerd stellen.

D'Inhalter vun der Bennu Probe ginn erwaart karbonhalteg an donkel an Erscheinung ze sinn, mat engem bedeitende Betrag u Kuelestoff. Wëssenschaftler erwaarden organesch Moleküle ze fannen, sou wéi Verbindunge vun Aminosäuren, déi d'Bausteng vun Proteinen sinn. Zousätzlech kann d'Probe Beweiser vu Waasser a verschiddene Formen ubidden, a bitt Abléck an d'Roll déi Asteroiden gespillt hunn fir Waasser op fréi Äerd ze liwweren.

De Container mat der Bennu Probe gëtt an den nächsten Deeg opgemaach, wat de Public erlaabt säin Inhalt ze gesinn. Dës Meilesteen Erreeche representéiert e wesentleche Schrëtt no vir an eiser Exploratioun vun Asteroiden an hire potenziellen Impakt op eise Planéit.

