NASA Entdeckt Asteroid op der Äerd

D'NASA huet viru kuerzem déi nächst noosten Approche vum Asteroid 2023 TT8 op d'Äerd ugekënnegt. Reesend mat enger erstaunlecher Geschwindegkeet vun 28,525 Kilometer pro Stonn, soll dësen Asteroid haut seng noosten Approche maachen, op enger Distanz vun ongeféier 2.2 Millioune Kilometer laanscht. Och wann et net grouss genuch ass fir Panik ze verursaachen, kann et ëmmer nach potenziell e Schued verursaachen wann et op d'Äerd géif falen. Zum Beispill, am Joer 2013, ass en ähnlechen 59-Fouss Asteroid iwwer d'Stad Chelyabinsk a Russland explodéiert, wat zu Schued un Dausende vu Gebaier gefouert huet an iwwer dausend Leit blesséiert huet.

Den Asteroid 2023 TT8 ass en Deel vun der Apollo-Grupp vun den Äerdno-Asteroiden, déi Raumfielsen sinn, déi d'Äerdbunn mat hallefgroussachen méi grouss wéi déi vun der Äerd iwwerschreiden. Dëse speziellen Asteroid huet an der Geschicht nach ni eng enk Approche gemaach an ass erwaart net en aneren an der nächster Zukunft ze maachen. Seng Entdeckung an Trajectoire goufe vun der NASA seng fortgeschratt Buedem- a Raumfaartteleskope genee iwwerwaacht, sou wéi den NEOWISE Teleskop, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), Pans-STARRS1, a Catalina Sky Survey. Dës Teleskopen an Observatoiren spillen eng entscheedend Roll bei der Studie vun Asteroiden an der Viraussoen vun hire potenziellen no Approchen zur Äerd.

Nieft der Verfollegung vun Asteroiden huet d'NASA och weider Missiounen fir dës Himmelskierper méi detailléiert ze studéieren. Déi kierzlech lancéiert Psyche Missioun ass Deel vun den NASA Discovery Missiounen, zielt fir en Asteroid mam Numm 16 Psyche ze studéieren. Dësen Asteroid ass besonnesch faszinéierend well en aus Gold-, Sëlwer- a Néckeldepositioune besteet, potenziell mat engem Wäert vun $10 Quadrillion - méi wäert wéi d'ganz Äerdwirtschaft. Duerch d'Ëmlafbunn vun 16 Psyche fir 21 Méint hofft d'NASA Abléck an d'Bildung vu Metallkär Asteroiden a Planéiten ze kréien, déi och wäertvoll Informatioun iwwer d'Origine vun eisem eegene Planéit ginn.

