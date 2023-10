En Asteroid méi no wéi de Mound: Asteroid 2023 TK15 Approche d'Äerd

D'NASA huet eng Alarm iwwer en Asteroid erausginn, deen d'Äerd op eng onheemlech noer Distanz vu ronn 379,994 Kilometer passéiere soll, wat nach méi no ass wéi de Mound. Den Asteroid, bezeechent als Asteroid 2023 TK15, soll den 20. Oktober 2023 seng noosten Approche maachen.

Den Asteroid 2023 TK15 gehéiert zu der Apollo-Grupp vun no-Äerd-Asteroiden, déi äerdkreestend Fielsen mat hallefgroussachen méi grouss wéi déi vun der Äerd enthält. Dës Asteroide sinn nom 1862 vum Karl Reinmuth entdeckte Apollo-Asteroid benannt. D'NASA huet dës no-Äerd Objete fläisseg verfollegt fir d'Sécherheet vun eisem Planéit ze garantéieren.

Wëssenschaftler hunn fortgeschratt Technologie benotzt, wéi den NEOWISE Teleskop, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), a Catalina Sky Survey, ënner anerem, fir den Asteroid 2023 TK15 z'entdecken.

Mat enger Geschwindegkeet vu ronn 79,085 Kilometer an der Stonn, wat méi séier ass wéi e Space Shuttle, ass den Asteroid schonn ënnerwee. Et wäert d'Äerd op enger Distanz vun 379,994 Kilometer passéieren, méi no wéi d'Distanz vum Mound vun 384,400 Kilometer vun eisem Planéit.

Trotz senger noer Approche gëtt den Asteroid 2023 TK15 wéinst senger relativ klenger Gréisst als net bedrohend ugesinn. D'NASA schätzt datt et tëscht 130 an 150 Fouss breet moosst, ongeféier d'Gréisst vun engem Fliger. Dës Begeeschterung markéiert déi éischte Kéier datt dësen Asteroid als Near-Earth Object (NEO) klasséiert gouf, an de Jet Propulsion Laboratory (JPL) vun der NASA huet bestätegt datt et keng zukünfteg Approche wäerte ginn, a nennt et "méiglecherweis déi lescht enk Encounter."

Interessanterweis follegt dëst Evenement e puer aner rezent Asteroide Flybys. Den 13. Oktober haten den Asteroid 2023 TC1, den Asteroid 2023 TB4, den Asteroid 2021 NT14, den Asteroid 2023 TU5 an den Asteroid 2023 TD4 och hir noosten Approche zur Äerd. Dës Asteroide ware méi grouss a si mat enger Geschwindegkeet vun 1.7 Millioune Kilometer pro Stonn op de Planéit komm.

Well de potenziellen Impakt vun Asteroide weider e Sujet vu Suerg ass, sinn weider Fuerschungs- an Iwwerwaachungsefforten vital fir d'Sécherheet vun eisem Planéit ze garantéieren.