D'NASA verroden Detailer vum Asteroid 2023 RU's Close Approach to Earth

D'NASA huet ugekënnegt, datt en Asteroid, den Asteroid 2023 RU genannt gëtt, haut den 11. September eng enk Approche op d'Äerd mécht. D'Agence huet den Asteroid seng Ëmlafbunn mat verschiddene Satellitten an Teleskope verfolgt an huet entscheedend Informatioun iwwer seng Approche gesammelt.

Den Asteroid 2023 RU ass e Member vun der Apollo-Grupp vun Near-Earth Asteroiden, déi Weltraumfielsen sinn, déi d'Äerdbunn iwwerschreiden. Dës Asteroide sinn nom 1862 Apollo Asteroid genannt, deen vum däitschen Astronom Karl Reinmuth entdeckt gouf. D'NASA schätzt datt den Asteroid 2023 RU tëscht 65 Fouss an 130 Fouss breet ass, wat et an der Gréisst mat engem Fliger vergläichbar mécht.

Trotz senger Gréisst ass den Asteroid 2023 RU awer net als potenziell geféierlechen Asteroid klasséiert a gëtt erwaart keng Gefor fir d'Äerd ze stellen. Et wäert seng noosten Approche zum Planéit op enger Distanz vu 4 Millioune Kilometer maachen, mat enger Geschwindegkeet vun 72951 Kilometer pro Stonn.

Dës enk Approche vum Asteroid 2023 RU ass bedeitend well et déi éischte Kéier ass datt dësen Asteroid no bei der Äerd kënnt. No der NASA Small-Body Database Lookup sinn keng aner enk Approche fir déi nächst Zukunft virausgesot ginn.

A verwandte Neiegkeeten huet d'NASA hiren éischte planetaresche Verteidegungstest d'lescht Joer gemaach, genannt Double Asteroid Redirection Test (DART). Dësen erfollegräichen Test huet involvéiert de potenziell geféierlechen Asteroid Didymos vu sengem Kollisiounskurs mat der Äerd ofzeleeden. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn e komesch Verhalen vum Didymos säi Moundliicht, Dimorphos, entdeckt. Et schéngt, datt den Dimorphos a senger Ëmlafbunn ëm Didymos verlangsamt huet, am Géigesaz zu den initialen Erwaardungen.

Dës enk Uruff mat Asteroiden déngen als Erënnerung un d'Wichtegkeet vu weideren Efforten fir dës Weltraumfielsen ze verfolgen an ze verstoen. Technologien entwéckelt vu Raumfaartagenturen wéi NASA an ESA erméiglechen d'Wëssenschaftler d'Asteroiden ze iwwerwaachen a potenziell oflenken fir potenziell Impakt Szenarie ze vermeiden.

Quellen: NASA, ESA