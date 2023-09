D'Geheimnis vun der Schwéierkraaft: Konnt Extra Dimensiounen seng Schwächt erklären?

D'Schwéierkraaft, eng vun de véier fundamental Kräften am Universum, huet eng komesch Schwächt am Verglach zu deenen aneren dräi Kräften: déi staark a schwaach Nuklearkräften, an déi elektromagnetesch Kraaft. Beim Berechnung vun de Kräften tëscht Partikelen gëtt d'Schwéierkraaft vill méi schwaach fonnt, besonnesch op kleng Distanzen. Eng Theorie, déi 1998 proposéiert gouf, seet vir, datt d'Schwéierkraaft vun der Schwéierkraaft doduerch datt se an extra Dimensiounen op dës kleng Distanzen "bluddet".

Awer wat kéint sech an dësen extra Dimensiounen verstoppen, wa se existéieren? Fir dat ze verstoen, loosst eis ufänken eppes méi einfach ze berücksichtegen: d'Liicht vun engem Stär. Wéi Dir vum Stär ewechbewegt, verbreet d'Liicht sech a Kugelgestalt. D'scheinbar Hellegkeet vum Stär hëlt als Quadrat vun der Distanz erof wéinst der Verbreedung vum Liicht an enger Kugelgestalt.

Dëst Konzept gëllt och fir Kräfte wéi Schwéierkraaft an Elektromagnetismus. Wat Dir méi wäit vun enger Quell vun dëse Kräfte sidd, wat méi schwaach hir Interaktioun mat Iech ass. D'Schwéierkraaft, zum Beispill, follegt en ëmgedréint Quadratgesetz: d'Kraaft tëscht zwou Massen hëlt erof wéi de Quadrat vun der Distanz tëscht hinnen. Ähnlech follegt d'elektromagnetesch Kraaft tëscht zwee gelueden Partikelen och datselwecht Muster.

Loosst eis elo kucken wat mat dëse Phänomener an engem Universum mat manner wéi dräi raimlech Dimensiounen geschéie géif. A condenséierte Matière Systemer, déi bestëmmte Phänomener op Flächen oder Linnen beschränken, kënne mir beobachten wéi d'Verbreedung an zwee oder eendimensionalen Fäll funktionnéiert. An engem zweedimensionalen System wäerte Phänomener nëmmen als Ëmfang vun engem Krees ausbreeden, während an engem eendimensionalen System guer keng Verbreedung gëtt.

An dësen ënneschten Dimensioune Systemer schwächen d'Signaler méi lues mat der Erhéijung vun der Distanz, well et manner Dimensiounen gëtt duerch ze propagéieren. Zum Beispill, Liicht, dat duerch en eendimensionalen Glasfaserkabel reest, wäert seng Hellegkeet iwwer Distanz behalen, well et keng Ausbreedung an enger Dimensioun gëtt.

Wann Dir dëst Konzept op d'Schwéierkraaft applizéiert, wann d'Schwéierkraaft op extra Dimensiounen ageschränkt wier, géif et seng Schwächt am Verglach mat den anere Kräften erklären. Däischter Matière, déi gegleeft gëtt haaptsächlech duerch Gravitatiounskräften ze interagéieren, kéint potenziell an dësen extra Dimensiounen existéieren, an erkläert firwat mir seng Schwéierkraaft erkennen awer net d'Matière selwer.

Och wann dëst eng spekulativ Iddi ass déi weider Enquête erfuerdert, bitt se eng interessant Méiglechkeet fir d'Natur vun der Schwéierkraaft an déi verstoppte Dimensiounen vun eisem Universum ze verstoen.

Quellen:

- Source Artikel: "Kéint Extra Dimensiounen erkläre firwat d'Schwéierkraaft sou schwaach ass?" vum Ethan Siegel fir Forbes.