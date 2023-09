Star Trackers verstoen: Test Tools fir Raumschëff Navigatioun

Star Trackers sinn entscheedend Tools, déi an der Raumschëffnavigatioun benotzt ginn, déi Satellitte hëllefen hir Positioun ze bestëmmen andeems d'Stäre referéiert. Am European Space Research and Technology Center (ESTEC) vun der European Space Agency (ESA) benotzen d'Ingenieuren e kënschtleche Stäresimulator fir dës Star Tracker ze testen.

De Simulator, deen am ESTEC sengem GNC, AOC, a Pointing Laboratory läit, besteet aus engem rotativen Dësch an engem Liichtpunkt, deen d'Faarf an d'Hellegkeet vun engem richtege Stär imitéiert. Dëse Setup erlaabt d'Ingenieuren d'Performance vu Star Tracker präzis ze bewäerten ier se op Satellitten ofsetzen.

Star Trackers erfaassen Biller vum Himmel mat enger Kamera oder engem Liichtfangapparat. Si vergläichen dann dës Biller mat engem Katalog vu bekannte Stäre fir hir Positioun ze bestëmmen. Wärend elektronesch Star Trackers zënter den 1950er Joren am Gebrauch sinn, spillen se weider eng vital Roll a verschiddenen Uwendungen, dorënner guidéiert Rakéiten, Buedemteleskop Goto Mounts, a virun allem Satellitten.

Satellit Star Tracker variéiere vu Low-Cost Open-Source Modeller fir kleng CubeSats bis fortgeschratt Apparater wéi ASTRO XP. Den ASTRO XP Tracker kann autonom Satellitenausrichtung innerhalb vun 0.1 Bogensekonn vum Himmel erhalen, sou datt et e wesentleche Bestanddeel fir zukünfteg ESA Missiounen wéi den ATHENA Röntgenteleskop an LISA Gravitatiounswellenobservatoire mécht.

Star Tracker testen ass essentiell fir hir Genauegkeet an Zouverlässegkeet ze garantéieren ier se an de Weltraum lancéiert ginn. De kënschtleche Stärsimulator bei ESTEC bitt Ingenieuren eng kontrolléiert Ëmfeld fir d'Leeschtung vun dësen Navigatiounsinstrumenter ze evaluéieren. Andeems Dir d'Behuele vu Stären simuléiert, kënnen d'Ingenieuren d'Genauegkeet an d'Reaktiounsfäegkeet vu Stäretracker beurteelen an all néideg Upassungen oder Verbesserungen maachen.

Als Ofschloss spillen d'Stäretracker eng entscheedend Roll an der Raumschëffnavigatioun, hëllefe bei der Positiounsbestëmmung andeems d'Stäre referéiert. De kënschtleche Stäre-Simulator bei ESTEC liwwert Ingenieuren e wäertvollt Testinstrument fir d'Performance vu Star Tracker ze evaluéieren ier se op Satellitten agesat ginn. Dëst garantéiert datt dës Navigatiounsinstrumenter präzis an zouverlässeg an der grousser Weltraum funktionnéieren.

Definitiounen:

- Star Tracker: En Apparat dat benotzt gëtt fir d'Positioun vun engem Raumschëff ze bestëmmen andeems Dir Biller vun de Stären erfaasst an se mat engem Katalog vu bekannte Stäre vergläicht.

- CubeSat: E klenge Satellit dee mat engem standardiséierte kubusfërmege Formfaktor entsprécht.

- ASTRO XP: En fortschrëttleche Star Tracker deen fäeg ass d'Satellittausrichtung autonom bannent 0.1 Bogesekonnen vum Himmel z'erhalen.

Source:

Artikel Titel: "Star Simulator: Wat ass dësen komeschen Apparat bei der Europäescher Weltraumagence?"

Publikatioun: Space.com