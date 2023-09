De Protein Universum Atlas: Entdeckt nei Proteinfamilljen a Falten

Fuerscher vun der Universitéit vu Basel an dem SIB Swiss Institute of Bioinformatics hunn eng banebriechend Entdeckung am Beräich vun der Proteinwëssenschaft gemaach. Mat Hëllef vun der Kraaft vum Deep Learning hu si Honnerte vun neie Proteinfamilljen identifizéiert a souguer e Roman virausgesot Proteinfold. Hir Erkenntnisser goufen am prestigiéisen Zäitschrëft, Nature publizéiert.

Dank dem revolutionären AI Tool, AlphaFold, ass d'Prognose vu Proteinstrukturen mat héijer Genauegkeet eng Realitéit ginn. Dëst Tool, trainéiert op Joerzéngte Wäert vu Proteindaten, huet wäertvoll Abléck an d'Forme vu Proteinen geliwwert. D'lescht Joer eleng huet AlphaFold erfollegräich 215 Millioune Proteine ​​​​modelléiert, dorënner déi, déi net extensiv duerch experimentell Methoden studéiert goufen.

D'Fuerschungsteam, gefouert vum Professor Torsten Schwede a Joana Pereira, huet dem AlphaFold säi Räichtum u Proteininformatioun benotzt fir en interaktivt Netzwierk vu 53 Millioune Proteinen ze bauen. Bannent dësem Netz hunn si 290 nei Proteinfamilljen identifizéiert an hunn eng eenzegaarteg Proteinfold entdeckt, déi d'Form vun enger Blummen ähnelt.

Fir dëst Netzwierk fir d'wëssenschaftlech Gemeinschaft zougänglech ze maachen, huet d'Team eng interaktive Webressource entwéckelt mam Numm "Protein Universe Atlas." Dës Plattform erlaabt d'Wëssenschaftler, Studenten an Enseignanten Protein Diversitéit ze entdecken, vu Struktur bis Funktioun bis Evolutioun.

Deep Learning-baséiert Tools hunn eng entscheedend Roll an dëser Entdeckung gespillt. Andeems Dir dës Tools benotzt, konnt d'Team d'Kraaft vun AI profitéieren fir nei Abléck am Proteinnetz z'entdecken. Dësen Duerchbroch huet bedeitend Implikatioune fir verschidde Felder, vu Basisfuerschung bis Drogenentwécklung a Proteintechnik.

D'Aarbecht vum Fuerschungsteam gouf vun engem Subventioun vun der SIB ënnerstëtzt, wat d'Wichtegkeet vun der AI Integratioun an de Life Science Ressourcen ënnersträicht. Dës Etude déngt als Testament zum transformativen Potenzial vun Deep Learning an intelligenten Algorithmen an der wëssenschaftlecher Fuerschung.

Als Conclusioun mécht de Protein Universe Atlas spannend Méiglechkeete fir Fuerscher an Educateuren op fir déi verstoppt Welt vu Proteinen ze entdecken. Mat senger immenser Sammlung vu Proteinfamilljen a Falten, versprécht dës Ressource weider Entdeckungen a Fortschrëtter am Beräich vun der Proteinwëssenschaft ze erliichteren.

Quellen:

- Universitéit vu Basel

– SIB Swiss Institute of Bioinformatics