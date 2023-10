D'NASA International Team ausgezeechent fir Artemis I Missioun

D'International Academy of Astronautics huet hire prestigiéisen 2023 Laurels for Team Achievement Award un dat internationalt Team ausgezeechent dat d'NASA Artemis I Missioun ënnerstëtzt huet. De Präis gouf den 1. Oktober während dem Academy Day Programm zu Baku, Aserbaidschan iwwerreecht. D'Team besteet aus Wëssenschaftler, Ingenieuren, Techniker a Manager am Beräich vun der Astronautik gouf fir hir aussergewéinlech Leeschtung an Erreeche unerkannt.

D'Artemis I Missioun, déi déi éischt an enger Serie vu Missiounen war, huet als Zil eng laangfristeg Exploratioun um Mound opzebauen an op zukünfteg Missiounen op de Mars virzebereeden. De Präis erkennt d'Bäiträg vun der NASA a senge Partner aus der ganzer Welt fir den Artemis I Fluchtest z'ënnerstëtzen.

Amit Kshatriya, den Adjoint Associé Administrateur fir de Moon to Mars Programm, huet de Präis am Numm vum Artemis I Team ugeholl. De Kshatriya huet Dankbarkeet ausgedréckt fir d'Zesummenaarbecht vun der NASA, internationale Partner, an Industriepartner fir den Erfolleg vun der Missioun z'erreechen. Hien huet d'Wichtegkeet betount fir banebriechend wëssenschaftlech Fuerschung um Mound ze maachen an op den nächste risege Sprong vun der Mënschheet virzebereeden fir de roude Planéit z'erklären.

D'Artemis I Missioun huet de Start vun der onbemannt Orion Raumschëff mat der Space Launch System (SLS) Rakéit involvéiert. D'Raumschëff huet e 25.5-Deeg Fluchtest ofgeschloss, iwwer eng Distanz vun iwwer 1.4 Millioune Meilen ronderëm de Mound an zréck op d'Äerd. D'Missioun war e bedeitende Meilesteen wéi d'Orion Raumschëff méi wäit geflunn ass wéi all aner Raumschëff fir Mënschen gebaut, ongeféier 270,000 Meilen iwwer de Mound erreecht. Den Erfolleg vun Artemis I huet de Wee gemaach fir déi spéider Artemis II Missioun, déi Astronauten involvéiert.

De Laurels Award huet d'Bäiträg vu verschiddenen internationale Partner unerkannt, dorënner d'Europäesch Raumfaartagentur (ESA), d'Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), d'italienesch Raumfaartagentur, d'Israel Space Agency, an den Däitsche Raumfaartzentrum. Den Deep Space Network huet eng vital Roll gespillt fir Raumkommunikatioun an Navigatioun fir Artemis I duerch Grondstatiounen an Australien a Spuenien ze erliichteren.

Industriepartner goufen och fir hire Bäitrag unerkannt, dorënner Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman, an Airbus. De Kshatriya huet de Präis un déi Dausende vu qualifizéierten Aarbechter an hir Famillen gewidmet, déi an der Entwécklung vun der Rakéit, Raumschëff an Ënnerstëtzungssystemer fir Artemis I involvéiert sinn.

D'International Academy of Astronautics, eng onofhängeg net-Regierungsorganisatioun unerkannt vun de Vereenten Natiounen, presentéiert de Laurels Award. Mat Memberen aus iwwer 80 Länner, bréngt d'Akademie Experten an der Astronautik zesummen fir Erreechen ze erkennen, aktuell Themen ze diskutéieren, a Leedung fir déi net-militäresch Notzung vum Weltraum an d'Exploratioun vum Sonnesystem ze bidden.

Duerch den Artemis Programm zielt d'NASA déi éischt Fra an déi éischt Faarfpersoun um Mound ze landen. D'Agence wäert méi vun der Mounduewerfläch entdecken wéi jee virdrun an innovativ Technologien benotzen fir d'Geheimnisser vun eisem Sonnesystem an eisem Heemplanéit fir de Benefice vun allen ze entdecken.

Quellen: D'International Academy of Astronautics.