Arianespace huet e Kontrakt mat Intelsat ënnerschriwwen fir den IS-45 Satellit an der éischter Halschent vum 2026 ze lancéieren. De Satellit gëtt op der Ariane 6 gestart, speziell d'Ariane 64 Variant. Den IS-45 Satellit, deen eng Tonn waacht, wäert eng Notzlaascht vun 12 Ku-Band Transponder droen. Et baséiert op der HummingSat Plattform entwéckelt vum Swissto12 mat Ënnerstëtzung vun der Europäescher Weltraumagence.

Dëse Kontrakt markéiert bal 40 Joer zënter datt Arianespace hiren éischte Start fir Intelsat gemaach huet, an den Intelsat 507 Satellit an geostationär Ëmlafbunn am Oktober 1983 gesat huet. De Maart fir geostationär Satellitte huet sech awer zanterhier wesentlech geännert. Eemol de Kär vum kommerziellen Startmaart ass d'Nofro fir dës Satellitte an de leschte Joeren erofgaang wéinst dem Opstig vu Breetbandkonstellatiounen an enger gerénger Äerdëmlafbunn.

De Stéphane Israël, CEO vun Arianespace, ënnersträicht dës Verréckelung vun der Nofro, a seet datt et elo manner geostationär Satellitte bestallt ginn, a si sinn net sou schwéier wéi se fréier waren. Trotz dësem Réckgang betruechten Startfirmen nach ëmmer de kommerziellen geostationären Ëmlafbunn (GEO) Maart als wichteg. Tory Bruno, CEO vun United Launch Alliance, mengt datt dëse Maart stabil bleift bei ongeféier 10 Starten pro Joer. Den Tom Ochinero, VP vum kommerziellen Verkaf bei SpaceX, betount och d'Bedeitung vum GEO Maart an entlooss d'Narrativ vu GEO Starten ewech.

Wéi och ëmmer, d'Exekutoren unerkennen datt de primäre Chauffeur vun der Startfuerderung elo Breetbandkonstellatioun ass. Den Design vun dëse Stärebiller erfuerdert e konstante Tempo vu Starten, och nodeems de System fäerdeg ass, well al Satellitte ersat ginn. Israel stellt fest, datt wärend GEO nach ëmmer präsent ass, Stärebiller elo de méi staarke Motor fir Wuesstum sinn.

