Argyle Vulkanstudie identifizéiert Hiweiser fir nei Diamantdepositioune ze fannen

Fuerscher vun der Curtin University hunn eng bedeitend Entdeckung an der Studie vun diamanträiche Fielsen vum Argyle Vulkan a Western Australia gemaach. Si hunn de fehlenden drëtten Zutat identifizéiert, deen néideg ass fir d'Bildung vu wäertvollen rosa Diamanten. Dës Entdeckung kéint e groussen Impakt op d'global Sich no neien Diamantablager hunn.

D'Etude, publizéiert an Nature Communications, weist datt nieft Kuelestoff déif an der Äerd a Kräfte vun kollidéierende tektonesche Placke, d'Präsenz vu rosa Diamanten op der Äerduewerfläch Kontinenter erfuerdert, déi während dem kontinentale Ausbroch Honnerte vu Millioune vu Kontinenter "gestreckt" goufen. viru Joeren. Dës Ausdehnung huet Lücken an der Äerdkrust erstallt, duerch déi diamantdroend Magma kéint eropgoen.

Lead Fuerscher Dr Hugo Olierook erkläert datt Argyle geschat gëtt op 1.3 Milliarde Joer al ze sinn, wat et 100 Millioune Joer méi al mécht wéi virdru gegleeft. Seng Bildung ass verbonne mat der Zerbriechung vun engem antike Superkontinent. D'Regioun wou d'Argyle Diamant Depot läit war e Resultat vun enger Kollisioun tëscht der Kimberley Regioun an nërdlechen Australien, schaaft eng Narben am Land déi ni komplett heelen wäert.

Dr Olierook betount datt d'Kombinatioun vun déiwe Kuelestoff, kontinentaler Kollisioun, an Ausdehnung vum Land entscheedend ass fir rosa Diamanten ze fannen. Hie mengt datt andeems Dir dës dräi Zutaten z'identifizéieren, et méiglech gëtt nei Diamantablagerungen ze entdecken, ähnlech wéi déi berühmt Argyle Mine, déi eemol déi weltgréisste Quell vun natierlechen Diamanten war.

Wéi och ëmmer, den Dr Olierook erkennt datt d'Sich no neie rosa Diamantablagerungen Erausfuerderunge stellen. Déi meescht Diamantablagerungen sinn an der Mëtt vun antike Kontinenter fonnt ginn, well ausgesat Vulkaner méi einfach sinn ze lokaliséieren. Den Argyle Vulkan, deen op der Kräizung vun zwee antike Kontinenter läit, huet iwwer 90 Prozent vun de rosa Diamanten vun der Welt produzéiert.

Co-Autor an Haaptgeolog Murray Rayner vu Rio Tinto betount d'Bedeitung vum Alter a Standuert vum Argyle Vulkan fir d'Bildung vun dëse rare a geschätzte Pärelen ze verstoen. D'Etude gouf vu Fuerscher gefouert, verbonne mam Curtin University John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group, an Earth Dynamics Research Group.

Als Schlussfolgerung mécht d'Entdeckung vum drëtten Hiweis néideg fir nei Diamantdepositiounen z'identifizéieren nei Méiglechkeeten fir Diamantenfuerschung op. D'Fuerscher hunn elo e bessert Verständnis vun de Bedéngungen, déi fir d'Bildung vu rosa Diamanten erfuerderlech sinn, a wäerte weider no potenziellen Diamantdroende Vulkaner an Australien an aner Regiounen sichen.

Source: Curtin University, Nature Communications.