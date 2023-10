Nei Etude suggeréiert Ultradense Asteroide kënnen Superheavy Elementer enthalen

Eng rezent Etude huet festgestallt, datt verschidden ultradichten Asteroiden an eisem Sonnesystem aus superheavy Elementer zesummegesat kënne ginn, déi nach ni op der Äerd observéiert goufen. Dës Asteroiden hunn eng Dicht vill méi grouss wéi konventionell Matière, déi op eisem Planéit fonnt gëtt, wat hir Zesummesetzung eenzegaarteg an interessant fir Wëssenschaftler mécht.

E Beispill ass den Asteroid 33 Polyhymnia, deen an der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter läit. D'Dicht vu Polyhymnia ass sou extrem datt et net mat näischt op der Äerd verglach ka ginn. Dëst huet d'Fuerscher derzou bruecht datt et an aner ähnlech Asteroide aus onentdeckten Aarte vu Matière besteet, déi net mat der konventioneller Physik erkläert kënne ginn.

D'Etude, duerchgefouert vum Johann Rafelski a senge Kollegen vun der University of Arizona, konzentréiert sech op kompakt ultradense Objeten (CUDOs). Dës astronomesch Kierper hunn eng Mass Dicht méi grouss wéi déi vun Osmium, dat ass den dichtsten natierlech optrieden Element op der Äerd. D'Fuerscher proposéieren datt Asteroide wéi Polyhymnia aus Elementer mat Atomzuelen méi héich wéi 118 zesummegesat kënne sinn, déi nach ni observéiert goufen.

D'Studie, déi fir d'Publikatioun am European Physical Journal Plus akzeptéiert gouf, suggeréiert datt et eng "Insel vun der nuklearer Stabilitéit" ronderëm d'Atomzuel 164 ka ginn, wou superheavy Elementer existéiere kënnen. Obwuel Elementer iwwer d'Atomzuel 118 am Moment theoretesch an onbestänneg sinn, gëtt erwaart datt d'Dicht vun dësen Elementer weider am Periodesystem eropgeet.

Wann et bestätegt gëtt, datt verschidden Asteroiden an der Asteroidegurt onerreechbar Elementer enthalen, kënnen se zukünfteg Ziler fir Mining-Missioune ginn. D'Méiglechkeet fir superheavy Elementer ze kréien, och déi, déi momentan onbestänneg oder onbeobachtbar sinn, aus eisem eegene Sonnesystem ass eng spannend Perspektiv.

Als Ofschloss beliicht dës Etude d'potenziell Existenz vun superheavy Elementer an ultradichten Asteroiden, déi wichteg Abléck an d'Zesummesetzung vun eisem Sonnesystem kënne bidden an nei Weeër fir zukünfteg Exploratioun a Ressourceextraktioun opmaachen.

Quell: Superheavy Elementer an ultradense Matière, Springer