Déi eelst Holzstruktur déi jeemools entdeckt gouf Punkten op fortgeschratt Vorfahren

D'Archäologen hunn eng banebriechend Entdeckung bei Kalambo Falls an Zambia gemaach, déi eelst Holzstruktur entdeckt, déi jeemools fonnt gouf, op d'mannst 476,000 Joer zréck. Dës Entdeckung hindeit datt eis Vorfahren méi fortgeschratt waren wéi virdru gegleeft. Déi hëlze Struktur, gegleeft eng Plattform, Spadséiergank, oder opgehuewe Wunneng ze sinn, war aussergewéinlech gutt preservéiert a showcases Beweiser vun Steen Handwierksgeschir benotzt ginn zwee grouss Logbicher zesummen ze verbannen. Eng Sammlung vun hëlzent Handwierksgeschir, dorënner e Keil an engem Ausgruewe Stéck, goufen och op der Plaz entdeckt.

Dës Entdeckung fuerdert d'Notioun datt eis Vorfahren nomadesch waren, well d'Struktur schéngt eng permanent Wunneng no bei de Waasserfäll ze sinn. D'Präsenz vun enger méijähreg Quell vu Waasser suggeréiert datt eis Famill d'Fäegkeet haten fir permanent Strukturen ze plangen an ze bauen. De Lead Autor vun der Etude, den Archäolog Larry Barham, betount datt d'Erfindung déi transformativ Fäegkeeten an d'abstrakt Denken vun eise Vorfahren weist. Hie proposéiert datt si hir Intelligenz, Phantasie a Fäegkeeten benotzt hunn fir eppes ze kreéieren wat nach ni existéiert huet.

Den héije Waasserniveau bei Kalambo Falls gëtt ugeholl datt d'Holzstruktur iwwer d'Joerhonnerte bewahrt huet. Lumineszenz daten, eng nei Method vun de Fuerscher benotzt, huet den Alter vun der Struktur opgedeckt a bestätegt datt et d'Evolutioun vum Homo sapiens viraus ass. Virdrun hëlzent Strukturen daten zréck ronn 9,000 Joer, mécht dës Entdeckung vu grousser Bedeitung fir d'Kapazitéite vun eise fréie Vorfahren ze verstoen.

Dës Entdeckung beliicht d'kognitiv Fäegkeete vun eise Vorfahren, dorënner Planung, Visualiséierung an d'Fäegkeet komplex Strukturen ze kreéieren. Et fuerdert virdrun Viraussetzungen iwwer d'Fäegkeeten a Liewensstil vu fréie Mënschen. Wärend weider Fuerschung gebraucht gëtt fir den Zweck a Funktioun vun der Struktur voll ze verstoen, ass et kloer datt eis Vorfahren d'Fäegkeet fir fortgeschratt Denken a Problemléisung besat hunn.

Quellen:

- Natur (Journal)