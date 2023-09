Mënschen hu virun enger hallwer Millioun Joer Holzkonstruktioune gebaut, Etude fënnt

Fuerscher vun der University of Liverpool an der Aberystwyth University hunn Beweiser entdeckt datt d'Mënschen virun enger hallwer Millioun Joer Strukturen aus Holz gebaut hunn. D'Team huet gutt konservéiert Holz um archeologesche Site vu Kalambo Falls an Zambia ausgegruewen, deen op d'mannst 476,000 Joer zréckgeet, virun der Evolutioun vum Homo sapiens. Steen-Tool-Schnëttmarken um Holz liwweren Beweiser datt fréie Mënschen zwee grouss Logbicher geformt a verbonnen hunn fir eng Struktur ze kreéieren, méiglecherweis eng Plattform oder en Deel vun enger Wunneng.

Dës Entdeckung fuerdert déi herrschend Vue datt d'Steenzäit Mënschen nomadesch waren. D'Regioun huet eng méijähreg Quell vu Waasser an en Iwwerfloss u Liewensmëttel zur Verfügung gestallt, wat dës Mënschen erlaabt huet sech ze settelen a Strukturen ze bauen. D'Entdeckung vun hëlze Strukturen weist datt dës fréi Mënschen Intelligenz, Fantasi a Fäegkeeten besat hunn fir eppes ze kreéieren wat nach ni existéiert huet.

D'Fuerschungsteam huet nei Lumineszenz benotzt daten Techniken fir den Alter vun de Fonnt ze bestëmmen. Duerch déi leschte Kéier ze analyséieren, datt Mineralstoffer am Sand ronderëm dem Sonneliicht ausgesat waren, konnten d'Fuerscher d'Holz an engem Alter vun enger hallwer Millioun Joer placéieren. Dës nei daten Method huet bedeitend Implikatioune fir d'mënschlech Evolutioun ze verstoen an erlaabt daten weider zréck an der Zäit.

De Kalambo Falls Site, läit um Kalambo River, läit op der Grenz vun Zambia an der Rukwa Regioun vun Tanzania. Et ass bekannt fir seng archäologesch Bedeitung a gouf nominéiert fir d'Inklusioun op der UNESCO Welterbe Lëscht. Déi rezent Erkenntnisser ënnersträichen d'Wichtegkeet vum Site, a Fuerscher plädéieren fir seng Unerkennung als Welterbe vun de Vereenten Natiounen.

Dës Fuerschung ass Deel vum méi breede Projet "Deep Roots of Humanity", finanzéiert vum UK's Arts and Humanities Research Council. Et soll ënnersichen wéi d'mënschlech Technologie sech an der Steenzäit entwéckelt huet. De Projet ëmfaasst Zesummenaarbecht mat der Zambia National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, an dem National Musée zu Lusaka. D'Fuerscher virauszesoen datt weider spannend Entdeckungen aus de waassere Sand vum Kalambo Falls Site erauskommen.