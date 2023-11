Apollo 13 Hero TK Mattingly passéiert mat 87

By

E legendären Astronaut vun der NASA, Thomas K. "TK" Mattingly, deen eng entscheedend Roll an der Apollo 13 Missioun gespillt huet, ass am Alter vu 87 gestuerwen. Dem Mattingly seng Problemléisungsefforte vu Buedemkontrolle hunn gehollef de séchere Retour vun der Missioun ze garantéieren. crew.

De Mattingly, deen seng Carrière als US Navy Pilot ugefaang huet, gouf ursprénglech als Kommando Modul Pilot fir den Apollo 13 Fluch zougewisen. Wéi och ëmmer, wéinst der potenzieller Belaaschtung vun der Rubella, gouf hien nëmmen 72 Stonnen virum Start vun der Missioun ewechgeholl. Kleng wousst iergendeen datt dem Mattingly seng Fäegkeeten vital wieren am Gesiicht vun enger onerwaart Katastroph.

Um Wee op de Mound huet eng Explosioun d'Raumschëff schwéier beschiedegt. Mattingly, deen d'Krankheet glécklecherweis net opgedeckt hat, ass séier an d'Missiounskontroll gaang an huet fläisseg geschafft fir Prozeduren z'entwéckelen déi d'Muecht erhalen. Dës Prozeduren hu schlussendlech dem beschiedegte Gefier erméiglechen, d'Äerdatmosphär erëm anzegoen, fir d'Iwwerliewe vun den Astronauten James Lovell, Jack Swigert a Fred Haise ze garantéieren.

Dem Mattingly säin Heldentum wärend der Apollo 13 Missioun gouf spéider am bekannte 1995 Film "Apollo 13" duergestallt, wou hie vum Schauspiller Gary Sinise portraitéiert gouf. Wärend de Film d'Intensitéit an d'Erausfuerderunge vun der Crew erfaasst huet, waren dem Mattingly seng real-Liewen Efforten instrumental an hirem séchere Retour.

Während senger Carrière huet de Mattingly weider zur Weltraumfuerschung bäigedroen. Hien huet als Kommandomodul Pilot op der Apollo 16 Missioun gedéngt a spéider d'Roll vum Raumschëff Kommandant an zwou Space Shuttle Missiounen iwwerholl.

Dem Thomas K. "TK" Mattingly seng Bäiträg zu der NASA an der Weltraumfuerschung hunn en dauerhaften Impakt hannerlooss. Seng Problemléisungsfäegkeeten hunn de richtege Geescht vun der Erfindung an der Entschlossenheet bewisen, déi Astronauten definéiert. Dem Mattingly seng Legacy wäert weider zukünfteg Generatioune vu Weltraumfuerer inspiréieren.

FAQ

Wien war Thomas K. "TK" Mattingly?

Den Thomas K. "TK" Mattingly war e renomméierten NASA Astronaut, deen eng bedeitend Roll an der Apollo 13 Missioun gespillt huet a wichteg Bäiträg zur Weltraumfuerschung während senger Carrière gemaach huet.

Wat war dem Mattingly seng Roll an der Apollo 13 Missioun?

Mattingly gouf ursprénglech als Kommandomodul Pilot fir d'Apollo 13 Missioun zougewisen, awer gouf wéinst potenzieller Belaaschtung fir Rubella gegrënnt. Wéi och ëmmer, seng Problemléisungsefforte vu Buedemkontroll waren entscheedend fir de séchere Retour vun der Crew vun der Missioun ze garantéieren.

Wéi huet de Mattingly zum séchere Retour vun der Apollo 13 Crew bäigedroen?

Nodeems d'Raumschëff duerch eng Explosioun schwéier beschiedegt gouf, huet de Mattingly Prozedure entwéckelt fir d'Kraaft vu Buedemkontrolle ze konservéieren. Dës Prozeduren waren instrumental fir de beschiedegte Gefier z'erméiglechen, erfollegräich an d'Äerdatmosphär anzegoen, fir d'Iwwerliewe vun den Astronauten ze garantéieren.

Wéi eng aner Missiounen huet de Mattingly matgemaach?

Nieft der Apollo 13 Missioun huet de Mattingly als Kommando Modul Pilot op der Apollo 16 Missioun gedéngt a spéider d'Roll vum Raumschëff Kommandant an zwou Space Shuttle Missiounen iwwerholl.

Wéi en Impakt huet de Mattingly op d'Weltraumfuerschung?

Dem Mattingly seng Bäiträg zu der NASA an der Weltraumfuerschung hunn de Geescht vun der Erfindung an der Entschlossenheet bewisen, déi Astronauten definéiert. Seng Problemléisungsfäegkeeten an Engagement inspiréiere weider zukünfteg Generatioune vu Weltraumfuerscher.