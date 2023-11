Den Thomas K. "TK" Mattingly, e respektéierten Astronaut vun der NASA, ass leider am Alter vu 87 Joer gestuerwen. Mattingly, bekannt fir seng séier Denken a Probleemléisungsfäegkeeten, huet eng vital Roll an der schlechter Apollo 13 Missioun gespillt, trotz net kënnen an d'Crew bäitrieden. D'NASA huet dem Mattingly säi Passage bestätegt an enger Erklärung, déi den 31. Oktober verëffentlecht gouf.

Och wann de Mattingly am Ufank als Kommandomodul Pilot fir Apollo 13 zougewisen gouf, gouf hie just 72 Stonnen virun der Missioun wéinst potenzieller Belaaschtung fir Rubella gegrënnt. Hie wousst wéineg datt seng gréissten Erausfuerderung a Bäitrag zu der Missioun nach viru waren.

Wéi eng Explosioun u Bord vun der Raumschëff geschitt ass, déi d'Liewe vun den Astronauten James Lovell, Jack Swigert a Fred Haise a Gefor bruecht huet, koumen dem Mattingly seng Problemléisungsfäegkeeten op d'Spëtzt. Och wann hien net krank gefall ass, huet de Mattingly séier Gears gewiesselt a sech bei der Mission Control bäigetrueden, wou hien eng entscheedend Roll gespillt huet fir Prozeduren z'entwéckelen fir d'Kraaft ze konservéieren. Dës innovativ Approche huet de beschiedegte Raumschëff erlaabt sécher erëm an d'Äerdatmosphär anzeginn, fir schlussendlech d'Iwwerliewe vun der Crew ze garantéieren.

Dem Mattingly seng bemierkenswäert Efforte wärend der Apollo 13 Missioun krute weltwäit Unerkennung, souguer inspiréiert en Hollywood Film. Am 1995 Film "Apollo 13" gouf dem Mattingly säi Charakter vum talentéierte Gary Sinise portraitéiert.

Während senger Carrière huet de Mattingly bedeitende Bäiträg zur Weltraumfuerschung gemaach. Virun sengem Engagement mam Apollo 13, huet hien als Pilot an der US Navy gedéngt, ier en als Deel vun der renomméierter Astronaut Klass vun 1966 ausgewielt gouf. vum Raumschëff Kommandant an zwou Space Shuttle Missiounen.

Den Nelson, den NASA Administrator, huet dem Mattingly seng Ierfschaft unerkannt, a seet: "D'Bäiträg vum TK hunn net nëmmen d'Grenze vun der Weltraumfuerschung gedréckt, mee hunn och de Wee gemaach fir wäertvoll Fortschrëtter an eisem Verständnis vum Universum."

Dem Mattingly säi Passage markéiert d'Enn vun enger Ära an der Weltraumfuerschung, awer seng Ierfschaft als Problemléiser an engagéierten Astronaut wäert weider zukünfteg Generatiounen inspiréieren.

