Den Apollo Astronaut Thomas Kenneth Mattingly II, bekannt fir seng bedeitend Bäiträg zum Erfolleg vum Apollo Programm vun der NASA, ass am Alter vu 87 gestuerwen. Mattingly huet eng kritesch Roll gespillt fir d'Crew vum Apollo 13 sécher heem ze bréngen no enger Explosioun déi hir Moundmissioun gestéiert huet. . Den NASA Administrator Bill Nelson huet seng Kondolenz ausgedréckt an de Mattingly fir seng heroesch Handlungen gelueft.

De Mattingly, gebuer de 17. Mäerz 1936 zu Chicago, hat eng bemierkenswäert Rees am Beräich vun der Weltraumfuerschung. Nodeem hien de Lycée zu Miami ofgeschloss huet, huet hien en Diplom an Aeronautical Engineering vun der Auburn University verdéngt. De Mattingly huet seng Karriär an der US Navy ugefaang a spéider an der Air Force Aerospace Research Pilot School bäigetrueden ier hien vun der NASA ausgewielt gouf fir 1966 an d'Astronautklass matzemaachen.

Ee vun de stäerkste memorablen Momenter vum Mattingly koum während der Apollo 13 Missioun, wéi hie virum Start un d'Rubella ausgesat war. Trotz der Grondlag huet de Mattingly eng pivotal Roll gespillt fir kritesch Entscheedungen ze treffen, déi de séchere Retour vun der Crew an der beschiedegter Raumschëff gesuergt hunn. Seng Expertise an Echtzäit Entscheedungsfäegkeeten waren instrumental am Erfolleg vun der Missioun.

Dem Mattingly seng Leeschtungen hunn iwwer den Apollo Programm verlängert. Hien huet als Kommando Modul Pilot fir Apollo 16 an als Raumschëff Kommandant fir Space Shuttle Missiounen STS-4 an STS 51-C gedéngt. Den Nelson huet dem Mattingly seng oniwwersiichtlech Fäegkeet als Pilot beliicht a säin Engagement fir Innovatioun a Widderstandsfäegkeet am Gesiicht vun Erausfuerderungen.

De Schauspiller Gary Sinise huet de Mattingly am Film "Apollo 13" portraitéiert, fir seng bemierkenswäert Bäiträg ze bezuelen. Dem Mattingly seng Ierfschaft als couragéierten Entdecker a seng onbestänneg Engagement fir d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung wäerte fir déi kommend Joer erënnert ginn.

Oft gestallten Froen

