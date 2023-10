Nei entdeckten Asteroid fir d'Äerd no ze passéieren

An de leschte Jore gouf et allgemeng ugeholl datt en Asteroidenschlag déi wahrscheinlechst Ursaach vum Ausstierwen vun Dinosaurier war. D'Alvarez Hypothese, déi heefeg Theorie déi dëst Ausstierwenevent erkläert, suggeréiert datt en Asteroid virun ongeféier 65 Millioune Joer mat der Äerd kollidéiert ass, wat zu der Ausraderung vu villen Dinosaurieraarten gefouert huet. Ënnerstëtzend Beweiser fir dës Theorie beinhalt d'Entdeckung vum Impaktkrater, bekannt als de Chicxulub Krater, nestéiert ënner der Mexiko Yucatan Hallefinsel. No der Hypothese hätt den Impakt vum Asteroid massiv Gezäitewellen ausgeléist an en 140 km breede Krater geschaf. Debris wieren an de Weltraum ausgestouss ginn, d'Äerd an engem nukleare Wanterähnlechen Szenario ofdecken, wat schlussendlech zum Doud vun den Dinosaurier resultéiert.

An enger rezenter Entwécklung huet d'NASA's Defense Coordination Office (PDCO), verantwortlech fir d'Iwwerwaachung vun Near-Earth Objects (NEOs), Liicht op en Asteroid gewerft, deen erwaart gëtt haut no bei der Äerd passéieren. Den Asteroid 2023 UH vum NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) designéierte Steen ass virausgesot fir den 2.5. Oktober esou no wéi 20 Millioune Kilometer un eisem Planéit ze kommen. pro Stonn, just schei vun der Vitesse vun engem Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

Gehéiert zu der Apollo-Grupp vun den Äerdno-Asteroiden, den Asteroid 2023 UH gehéiert zu enger Klass vu Weltraumfielsen, déi sech mat der Äerdëmlafbunn kräizen an semi-Majorachse méi grouss wéi déi vun der Äerd hunn. Dës Asteroide goufen nom kolossalen 1862 Apollo Asteroid benannt, deen fir d'éischt vum däitschen Astronom Karl Reinmuth an den 1930er Joren entdeckt gouf.

D'NASA huet och Informatioun iwwer d'Gréisst vum Asteroid 2023 UH zur Verfügung gestallt, a behaapt datt et wéinst senger relativ klenger Gréisst net als "Potenzial Geforen Asteroid" klasséiert ass. Miessung tëscht 52 an 118 Féiss an der Breet, ass dësen Asteroid a Gréisst vergläichbar mat engem Fliger.

Zousätzlech ginn och zwee weider Asteroiden, den Asteroid 2023 TK15 an den Asteroid 2020 UR, och erwaart haut vun der Äerd laanscht ze kommen, a mat Asteroid 2023 UH a senger noer Approche bäitrieden.

