Satellitdaten hunn opgedeckt datt d'Mieräisniveauen ronderëm d'Antarktis an der Wantersaison en eemolegen nidderegen erreecht hunn, wat e beonrouegend Trend fir eng Regioun beweist, déi virdru als resistent géint d'Effekter vun der globaler Erwiermung ugesi gouf. Dës Entwécklung huet d'Wëssenschaftler alarméiert, déi behaapten datt eng Kombinatioun vu Faktoren wéi Rekordwaarm Ozeanen, Ännerungen an Ozeanstroum a Wand, an den El Niño Phänomen méiglecherweis zum Réckgang bäidroen.

D'Antarktis grouss Äisdeckel spillt eng entscheedend Roll bei der Reguléierung vun der Äerdtemperatur andeems d'Sonn Energie reflektéiert an d'Ëmgéigend Waasser ofkillt. Wann d'Antarktis awer weiderhin säin Äis verléiert, kann et vun der Äerdkillesystem iwwergoen an eng Hëtztquell ginn. Déi aktuell Mieräisdeckung op der Uewerfläch vum Antarktis Ozean moosst manner wéi 17 Millioune Quadratkilometer, wat 1.5 Millioune Quadratkilometer ënner dem typesche Septemberduerchschnëtt ass a wesentlech méi niddereg wéi virdrun Rekorddiefde fir Wanter Äisdeckung. D'Gebitt vum vermësste Äis ass ongeféier fënnef Mol d'Gréisst vun de briteschen Inselen a kéint wäitreechend Konsequenze fir d'Klima vun eisem Planéit hunn.

D'Wëssenschaftler si besuergt iwwer den Impakt vun dësem Réckgang am Mieräis op Antarktis a weltwäit Klima. Den Dr Walter Meier, deen Mieräis am National Snow and Ice Data Center iwwerwaacht, huet keng optimistesch Ausbléck fir eng bedeitend Erhuelung am Mier Äis. Och wann d'Verständnis vun de genaue Grënn hannert dësem Joer reduzéiert Mier Äis e Puzzel bleift, niddereg Mier Äis Niveauen ginn als entscheedend Indikator ugesinn an engem Joer geprägt vu ville Rekorder vun héije globalen an Ozeantemperaturen. Experten argumentéieren datt d'Schwachheet vun der Antarktis ëmmer méi offensichtlech gëtt.

Zousätzlech fir den Impakt op d'Antarktis an d'global Klima ze studéieren, maachen d'Wëssenschaftler och Fuerschung an Observatioun fir d'Grënn hannert dem verschwannen Wanteräis besser ze verstoen. Déi ongewéinlech waarm Ozeanen, Ännerungen am Ozeanstroum, an de Wand, déi d'antarktesch Temperaturen beaflossen, gi gegleeft bedeitend bäidroe Faktoren ze sinn. D'Entwécklung vum El Niño Wiedermuster am Pazifik kéint och eng Roll spillen fir d'Mieräis ze reduzéieren, obwuel et aktuell relativ schwaach ass.

Den Ënnergang vum Mieräis an der Antarktis stellt bedeitend Risiken net nëmmen fir d'Regioun mee och fir d'Küstgemeinschaften weltwäit. D'Steigerung vum Mieresspigel entstinn aus dem Landäisverloscht kann zu schiedleche Stuermstécker féieren, déi Millioune vu Leit menacéieren. D'Ännerungen, déi an den Äisplacke vun der Antarktis optrieden, alignéieren sech mat de virausgesote schlëmmste Fall Szenarien, déi dréngend Bedierfnesser ervirhiewen fir d'global Erwiermung unzegoen an hiren Impakt op déi delikat Ökosystemer vun eisem Planéit.

