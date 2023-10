Entdeckt déi verstoppt Welt ënner dem Äisblatt vun der Antarktis

By

D'Wëssenschaftler hunn eng aussergewéinlech Sich gestart fir d'antike Geheimnisser z'entdecken, déi ënner dem massiven Äisplack vun der Antarktis verstoppt sinn. Duerch Satellitenobservatiounen an Äis-penetréierende Radar hu si e wäertvollen Abléck an eng verstoppte Welt kritt, déi viru Millioune Joer existéiert huet.

An der grousser Ausdehnung vun der Ostantarktis Wilkes Land Regioun ass eng bemierkenswäert Entdeckung gemaach ginn. Extensiv Ridgen an Däller, Skulptur vun antike Flëss, goufen opgedeckt, déi en Abléck an eng pre-glacial Landschaft bidden. Dëst bemierkenswäert Terrain, deen e Gebitt dat vergläichbar mat der Belsch oder dem Staat Maryland iwwerdeckt, staamt op d'mannst 14 Millioune Joer zréck, virun der Afréiere vun der Antarktis virun 34 Millioune Joer.

Den Dr Stewart Jamieson, e Glaciologie Professer op der Durham University a Co-Leader vun der Studie, beschreift dës Erkenntnes als "Snapshot vun der Vergaangenheet." D'Features vun der Landschaft suggeréieren e vill méi waarme Klima wärend antiken Zäiten, potenziell ähnlech Regiounen wéi déi haiteg Patagonien.

Wärend de fossille Rekord, deen no der Studieplaz fonnt gouf, Beweiser vu antike Palme Pollen ubitt, spezifesch Informatioun iwwer déi divers Déieren, déi eemol dëst Ëmfeld bewunnt huet, ass nach ëmmer limitéiert.

Ënnert dem immensen 2.2 km bis 3 km décke Äis läit eng mysteriéis Landmass, déi manner verständlech bleift wéi d'Uewerfläch vum Mars. Fuerscher proposéieren datt d'Bohren duerch d'Äis fir Sedimentkärproben ze extrahieren eng Dier opmaachen fir Iwwerreschter vun antike Flora a Fauna z'entdecken, fir weider Abléck an d'Evolutioun vun der Antarktis ze bidden.

Dës banebriechend Etude huet modernste Satellitenobservatiounen an Äis-penetréierende Radardaten aus Iwwerfléien gesammelt, déi eng markant begruewe Landschaft enthüllt déi sech vu fréiere Erkenntnisser ënner der äiseger Uewerfläch vun der Antarktis ënnerscheet. Iwwer Millioune vu Joer huet dës Landschaft eng Transformatioun erlieft, déi duerch verschidde geologesch Prozesser geformt ass, dorënner de Floss vu Flëss, tektonesch Aktivitéit a Gletscher.

D'Geschicht vun der Antarktis ass mat der Zesummebroch vum Gondwana Superkontinent verwéckelt, deen haut Kontinenter wéi Afrika, Australien, Südamerika an den indeschen Subkontinent ausgemaach huet. Duerch Plattentektonik huet d'Antarktis sech lues a lues vun dëse Landmassen getrennt, isoléiert a féiert zu hiren eenzegaartege geologesche Featuren.

Wärend enger méi waarmer Phas an der Vergaangenheet vun der Antarktis sinn d'Flëss iwwer déi nei ausgesat Landschaft gefloss, schlussendlech erreecht eng kontinental Küstelinn geformt wéi déi aner Landmassen ausernee gedréckt sinn. Wéi d'Temperaturen ofgekillt hunn, hu sech kleng Gletscher op Hiwwele bei de Flëss geformt, déi zu der Verdéifung vun den Däller duerch Gletschererosioun bäidroen.

Den Dr Jamieson erkläert datt wéi d'Gletesch Äis erweidert, e frigid Ëmfeld tëscht dem Äis an der Landschaft erstallt, d'Erhaalung vun dësem antike Terrain geschitt ass. Fir eng erstaunlech 34 Millioune Joer ass d'Landschaft an der Zäit gefruer bliwwen, an huet Abléck vun enger Ära laang vergaang.

FAQ:

Q: Wéi hunn d'Wëssenschaftler déi al Landschaft ënner dem Äis vun der Antarktis entdeckt?

A: Wëssenschaftler hunn Satellitobservatiounen an Äis-penetréierende Radar benotzt fir déi verstoppt Landschaft z'entdecken.

Q: Wéi al ass déi opgedeckt Pre-glacial Landschaft?

A: D'Landschaft staamt op d'mannst 14 Millioune Joer zréck.

Q: Wéi eng Beweiser suggeréieren e méi waarmt Klima an antiken Zäiten?

A: Ural Palme Pollen, déi no bei der Studieplaz fonnt goufen, weist op e Klima ähnlech wéi déi haiteg Patagonien.

Q: Gëtt et spezifesch Informatioun iwwer d'antike Déieren an der Regioun?

A: De fossille Rekord ass net genuch fir déi exakt Arten ze bestëmmen déi eemol d'Géigend bewunnt hunn.

Q: Wéi déck ass d'Äis iwwer d'Landschaft?

A: D'Äis gëtt geschat tëscht 2.2 km an 3 km déck.

Q: Wat kann Sediment Kär Echantillon iwwer déi antike Flora a Fauna verroden?

A: Drilling duerch d'Äis fir Sediment Echantillon ze kréien kann Beweiser vun antike Planz an Déier Liewen ginn.

Q: Wéi ass d'Landschaft iwwer Zäit geformt?

A: D'Landschaft huet sech duerch Prozesser entwéckelt, beaflosst vu Flëss, Tektonik a Gletscher.

Q: Wat war d'Antarktis Verbindung mam Gondwana Superkontinent?

A: Antarktis war eemol Deel vum Gondwana Superkontinent, deen och Landmassen enthält déi elo Afrika, Australien, Südamerika, den indeschen Subkontinent an d'arabesch Hallefinsel sinn.

Q: Wéi laang ass d'Landschaft erhale bliwwen?

A: D'Landschaft ass méiglecherweis fir iwwerraschend 34 Millioune Joer konservéiert ginn.