Wëssenschaftler hunn laang iwwer d'Ëmstänn ronderëm d'Bildung vum Mound diskutéiert, awer déi herrschende Theorie seet datt et aus enger Kollisioun tëscht der Äerd an engem Planéit ongeféier d'Gréisst vum Mars entstanen ass. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude, déi an der Natur publizéiert gouf, fuerdert dës Iddi eraus andeems se proposéiert datt Iwwerreschter vun dëser Kollisioun nach am Äerdmantel fonnt kënne ginn.

D'Etude, gefouert vun engem internationale Team vu Wëssenschaftler, huet fortgeschratt computational Flëssdynamik Methoden benotzt fir Anomalien no beim Äerdkär ze analyséieren. Dës Anomalie gi gegleeft Beweiser vun der 4.5 Milliarde Joer aler Kollisioun ze sinn, déi de Mound gebuer huet. Virdrun Fuerschung konzentréiert sech haaptsächlech op d'Debris Scheif, déi virum Mound geformt gouf, den Impakt op d'Äerd selwer ignoréiert.

De Prof Deng Hongping vum Shanghai Astronomical Observatory, deen d'Computational Fluid Dynamik Methoden, déi an der Studie benotzt goufen, pionéiert huet, huet erkläert datt déi traditionell Vue op de Moundbildend Impakt zu der "Homogeniséierung" vun der Äerd Zesummesetzung ongenau ka sinn. Amplaz seet d'Etude datt d'Kollisioun zu Heterogenitéit am Äerdmantel gefouert huet, als Katalysator fir d'geologesch Evolutioun vum Planéit déngt.

D'Theia, e Mars-Gréisst Planéit, gëtt ugeholl datt hien mat der Urform vun der Äerd, Gaia, kollidéiert ass, a Schutt erstallt, déi schlussendlech zesummegefaasst hunn fir de Mound ze bilden. Fréier Theorien hu virgeschloen datt de Mound haaptsächlech aus Theian Material besteet, während d'Äerd Gaian Iwwerreschter behalen huet. Wéi och ëmmer, spéider Fuerschung huet bemierkenswäert Ähnlechkeeten an der Zesummesetzung vun der Äerd a vum Mound gewisen.

Virdrun Studien duerchgefouert vum Prof Deng Hongping uginn datt den ënneschten Mantel vun der Äerd nach ëmmer eng méi héich Silizium Zesummesetzung charakteristesche vun Pre-Impakt Gaian Material behält. Déi lescht Etude baut op dës Erkenntnisser op, bitt eng Erklärung fir d'Stratifizéierung vun der Äerdkrust.

Den Dr Qian Yuan vum California Institute of Technology huet virgeschloen datt präzis Analyse vu verschiddene Fielsproben, kombinéiert mat verbesserten Impakt an Evolutiounsmodeller, d'Wëssenschaftler et erméiglecht d'Material Zesummesetzung vu Gaia an Theia ofzeschléissen, wat d'Geschicht vum banneschten Sonnesystem beliicht wéi eng ganz.

Ausserdeem gëtt dës Fuerschung wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Bewunnbarkeet vun Exoplanéiten ausserhalb vun eisem Sonnesystem. Andeems Dir d'geologesch Evolutioun vun der Äerd studéiert, déi aus enger monumentaler Kollisioun resultéiert, kënnen d'Wëssenschaftler Inspiratioun kréien fir aner Planetaresch Systemer ze verstoen.

FAQ

Wat ass déi herrschend Theorie iwwer d'Bildung vum Mound?

Déi herrschend Theorie seet datt de Mound geformt gouf wéi e Planéit mat der Gréisst vum Mars, Theia genannt, mat der Urform vun der Äerd, Gaia, kollidéiert ass.

Wéi fuerdert déi rezent Etude dat traditionellt Verständnis vum Moundbildungseffekt eraus?

Déi rezent Etude proposéiert datt d'Kollisioun tëscht Äerd an Theia net zu der kompletter Vermëschung vu Materialien gefouert huet, wéi virdru gegleeft. Amplaz kënnen Iwwerreschter vun dëser Kollisioun nach am Äerdmantel fonnt ginn, wat zu der geologescher Evolutioun vum Planéit bäidréit.

Wat hu fréier Studie vum Prof Deng Hongping iwwer de Mantel vun der Äerd uginn?

Virdrun Studien uginn datt den ënneschten Mantel vun der Äerd pre-impact Gaian Material enthält, charakteriséiert duerch eng méi héich Silizium Zesummesetzung, wat hëlleft der Stratifikatioun vun der Äerdkrust z'erklären.

Wéi eng Abléck kënne kritt ginn aus der Studie vun der geologescher Evolutioun vun der Äerd?

D'Studie vun der geologescher Evolutioun vun der Äerd, déi aus enger grousser Kollisioun resultéiert, gëtt wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Bewunnbarkeet vun Exoplanéiten ausserhalb vun eisem Sonnesystem. Dës Fuerschung bitt Inspiratioun fir aner planetaresch Systemer ze verstoen.