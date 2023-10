D'Verstoppte Geschicht vun der Antarktis Subglacial Landschaft opgedeckt

Eng rezent banebriechend Studie gefouert vun der Durham University huet eng antike Floss-geformte Landschaft enthüllt, déi ënner der grousser Ostantarktesch Äisplack verstoppt ass. Andeems d'Satellittdaten a Radio-Echo-Sound-Techniken ausgenotzt goufen, hunn d'Fuerscher d'Vergaangenheet vun der Antarktis verdéift, an d'Geschicht vun der Äisplack a seng Äntwert op de Klimawandel beliicht.

Deckt eng grouss Fläch vun 32,000 Quadratkilometer, dës nei entdeckt Landschaft bitt en Abléck an eng Zäit wou Flëss d'Regioun virun iwwer 14 Millioune Joer geformt hunn. Bemierkenswäert ass et virun der initialer Bildung vum Ostantarktis Äis ëm ongeféier 34 Millioune Joer. D'Landschaft besteet aus Däller a Ridgen, déi a Gréisst vergläichbar sinn mat deenen, déi an Nord Wales, UK fonnt goufen, wat suggeréiert laang Perioden vun Temperaturstabilitéit am studéierte Gebitt, well et gréisstendeels onberéiert bliwwen ass duerch d'Äis.

De Professer Stewart Jamieson, de Lead Autor vun der Studie, betount déi pivotal Roll vun dëser verstoppter Landschaft bei der Reguléierung vum Äisfloss an der Reaktioun op de Klimawandel. Hie vergläicht dat mysteriéist Land ënner der Ostantarktesch Äisplack mat der Uewerfläch vum Mars wat eis limitéiert Wëssen ugeet.

Dës bedeitend Entdeckung huet Implikatioune fir d'Klimawëssenschaft, well se verroden datt trotz Äisplacke Réckzuch während méi waarm Perioden, dës besonnesch Regioun bemierkenswäert stabil bliwwen ass. Dëst Wëssen ass kritesch fir virauszesoen wéi d'Äisplack op déi aktuell an zukünfteg Klimaerwiermung reagéiere kéint.

De Professer Neil Ross vun der Newcastle University, e Co-Autor vun der Studie, beschreift d'Fondst als "verstoppt a kloer Siicht" fir vill Joren. Et bitt wäertvoll Abléck an déi fréi a laangfristeg Geschicht vun der Ostantarktesch Äisplack, souwéi seng potenziell Äntwert op zukünfteg Klimawandel.

Dësen Duerchbroch baut op fréier Aarbecht vum selwechte Fuerschungsteam a Kollaborateuren, déi verstoppte Biergketten, Canyonsystemer a Séien ënner dem Antarktis Äis entdeckt hunn. Et ënnersträicht déi entscheedend Roll gespillt vu Satellitebiller a Radio-Echo-Kläng fir dës Ënner-Äislandschaften z'entdecken.

Entscheedend weist dës Entdeckung op d'Méiglechkeet vu weider onentdeckten Landschaften ënner dem Ostantarkteschen Äisplack verstoppt. De Professer Jamieson bestätegt datt déi lafend Exploratioun vun dësem verstoppte Terrain amgaang ass fir Lücken an Ëmfroen ze fëllen an eist Verständnis ze verdéiwen wéi d'Äisplack a seng ënnerierdesch Landschaft mat der Zäit evoluéiert hunn.

Organisatiounen wéi de UK Research and Innovation's Natural Environment Research Council (NERC), d'US National Science Foundation (NSF), an d'NASA hunn eng vital Roll bei der Ënnerstëtzung vun dëser Etude gespillt, déi néideg Finanzéierung fir Datensammlung a Fuerschung zur Verfügung gestallt.

D'Entdeckungen aus déif an der Antarktis fuerderen d'Klimageschicht vun der Äerd op, bitt wäertvoll Abléck an hir Vergaangenheet an zukünfteg Erausfuerderungen. Déi antik Flëss, déi eemol ënner dem Äis gefloss sinn, guidéieren eis fir eng verännert Welt ze verstoen an ze adresséieren.

FAQ

Wat huet d'Etude vun der Durham University iwwer Antarktis opgedeckt?

D'Etude gefouert vun der Durham University huet eng antike Floss-geformte Landschaft entdeckt déi ënner der Ostantarktesch Äisplack verstoppt ass. D'Landschaft, déi eng Fläch vun 32,000 Quadratkilometer spant, suggeréiert datt Flëss d'Regioun viru méi wéi 14 Millioune Joer geformt hunn, an d'éischt Bildung vun der Äisplack ëm ongeféier 34 Millioune Joer virausgesot hunn.

Wat bedeit dës Entdeckung fir d'Klimawëssenschaft?

D'Entdeckung vun der antiker subglacialer Landschaft an der Antarktis liwwert Abléck an d'Vergaangenheet vun der Regioun trotz Äisplack Réckzuch während méi waarm Perioden. Dëst Wëssen ass entscheedend fir virauszesoen wéi d'Äisplack op déi lafend an zukünfteg Klimaerwiermung reagéiere kann.

Wat ass d'Bedeitung vun dëser verstoppter Landschaft ënner der Ostantarktesch Äisplack?

Déi verstoppt Landschaft spillt eng pivotal Roll bei der Reguléierung vum Äisfloss an dem Verständnis vun der Äisblatt hir Äntwert op de Klimawandel. Et bitt wäertvoll Informatioun iwwer déi fréi a laangfristeg Geschicht vun der Ostantarktesch Äisblatt a seng potenziell Äntwert op zukünfteg Klimawandel.

Wéi gouf d'Etude duerchgefouert?

D'Etude huet Satellitendaten a Radio-Echo-Klangtechnike benotzt fir déi verstoppt Landschaft ënner der Ostantarktesch Äisplack ze analyséieren. Dëst huet d'Fuerscher erlaabt d'antike Floss-geformte Landschaft z'entdecken an Abléck an d'Antarktis subglacial Landschaften ze kréien.