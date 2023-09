Entdeckung vun antike Brain Zell Virgänger an einfachen Déieren

Fuerscher aus Spuenien an Däitschland hunn eng faszinéierend Entdeckung an einfachen Déieren, genannt Placozoans, gemaach, wat suggeréiert datt d'Bausteng vun eise Gehirzellen scho Milliarde vu Joer entstane sinn. Placozoans, kleng Kreaturen, déi e Sandkorn ähnelen, si primitiv Organismen, déi aus verschiddenen Zellarten besteet a keng Organer hunn. Si hunn viru ronn 800 Millioune Joer an de waarme Flächen vum Mier gelieft, wou si vu Mikroben an Algen gefiddert hunn.

D'Fuerscher, gefouert vum Zellbiolog Sebastián Najle vum Centre for Genomic Regulation, hunn spezialiséiert Zellen a Placozoen fonnt, déi bemierkenswäert Ähnlechkeeten mat Neuronen, déi a méi komplexen Organismen fonnt goufen, weisen. Dës Zellen, bekannt als peptidergesch Zellen, verëffentlechen Peptidsignaler fir d'Verhalen vu Placozoen ze koordinéieren, sou wéi Neuronen an aneren Déieren maachen. Och wann d'Placozoan Zellen net voll entwéckelt Neuronen sinn, déngen se als e wichtege evolutive Schrëttsteen.

Duerch genetesch Analyse a mikroskopesch Duerchmusterung huet d'Team 14 verschidden Aarte vu Peptidzellen a Placozoen identifizéiert. D'Zellen deelen e puer vun de selwechte Genen wéi eis eegen Neuronen, awer fehlen gewësse spezialiséiert Komponenten déi néideg sinn fir elektresch Signaler ze kréien an ze generéieren. Amplaz benotze se Rezeptorproteine ​​​​genannt GPCRs fir chemesch Messagen ze kréien, déi duerch verschidden Déierenzelltypen heefeg sinn.

Interessanterweis sinn dës Peptid-befreiende Zellen héich konservéiert a Placozoen awer fehlend an anere fréien Déieren wéi Schwämmen a Kammgelee. Dëst hindeit datt d'Evolutioun vu Peptid-sekretéierende Zellen d'Entwécklung vun aneren neuronähnlechen Zellen viraussiicht. D'Fuerscher stellen och faszinéierend Froen iwwer d'evolutionär Origine vun Neuronen. Huet Neuronen eemol evoluéiert an dann divergéiert, oder hu se e puer Mol parallel evoluéiert?

Verstoen wéi Zellen sech mat der Zäit entwéckelen a veränneren ass entscheedend fir d'Geschicht vun der Evolutioun vum Liewen z'entdecken. Placozoans, zesumme mat aneren net-traditionelle Modelldéieren wéi Ctenophoren a Schwämmen, halen faszinéierend Geheimnisser déi d'Wëssenschaftler just ufänken ze entdecken.

Source: Zell