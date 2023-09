Wëssenschaftler Entdeckt bal eng hallef Millioun Joer al Holzstrukturen an Afrika

By

Eng rezent Etude, déi am Journal Nature publizéiert gouf, weist d'Entdeckung vu bal eng hallef Millioun Joer ale Holzstrukturen an Afrika. Dës Entdeckung dréckt däitlech den historesche Rekord vu strukturellen Holzaarbechten zréck, well virdru waren déi eelste Beispiller 9,000 Joer al Plattformen um Rand vun engem britesche Séi.

D'Logbicher goufen no bei de Kalambo Falls an Zambia vun engem internationale Team vu Wëssenschaftler opgedeckt. Dës Logbicher goufe festgestallt datt se geschnidden a verspéit sinn, wat suggeréiert mënschlecht Handwierk suggeréiert. Dëst ass eng bedeitend Entdeckung, well antike Holzprodukter extrem seelen sinn wéinst dem organesche Material dat mat der Zäit ofgebaut gëtt.

D'Fuerscher gleewen datt fréi Mënschen an Afrika Holz fir méi ambitiéis Kreatiounen benotzt hunn, sou wéi Plattformen oder Spadséiergäng, zousätzlech zu Tools wéi Speer a Gruefstécker. Wéi och ëmmer, de genauen Zweck vun dësen Holzstrukturen bleift onbekannt.

Den Alter vun den hëlzenen Artefakte gouf bestëmmt mat neien daten Techniken déi d'gefangen Energie a Quarzkorn moossen. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Objeten aus dräi ënnerschiddlechen Alter zréckgeet: 487,000 Joer, 390,000 Joer an 324,000 Joer. Dës Erkenntnisser suggeréieren datt d'Leit iwwer Dausende vu Generatiounen um Floss gelieft hunn oder periodesch zréckkoum.

D'Entdeckung vun dësen antike hëlzent Strukturen gëtt wäertvoll Abléck an d'Fäegkeeten a Fäegkeeten vun eise fréie Vorfahren. Dat virsiichtegt Handwierk bewisen an der Form vun de Logbicher mat Axen a Schrauwen-Tools beliicht d'Raffinesséierung vun hiren Holzaarbechtsfäegkeeten.

Andeems se dës Artefakte duerch Héichopléisende Fotoen erhalen, konnten d'Wëssenschaftler d'Handwierksmethoden studéieren an interpretéieren, déi vun eise fréie Vorfahren benotzt goufen. Dës Entdeckung erweidert net nëmmen eist Wëssen iwwer d'mënschlech Geschicht, mee ënnersträicht och d'Wichtegkeet vun der Dokumentatioun an Erhaalung vun antike Artefakte fir zukünfteg Fuerschung.

